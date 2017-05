Paris - Die Zuflüsse auf dem europäischen ETF-Markt verlangsamten sich im April 2017 deutlich, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Die Nettomittelzuflüsse hätten sich im Verlauf des Monats auf 4,4 Milliarden Euro summiert, was dem niedrigsten Niveau seit Dezember 2016 entspreche. Das insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen sei im Vergleich zum Jahresende 2016 um elf Prozent auf nun 572 Milliarden Euro gestiegen, inklusive eines positiven Markteinflusses von vier Prozent. Europäische und globale Aktien hätten von im Vergleich zu den USA attraktiven Bewertungen profitiert.

