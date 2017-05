Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-12 / 14:11 *Hamburg, Mai 2017*. Pringles(R) hat gemeinsam mit dem Forschungsinstitut YouGov eine Studie* durchgeführt, um Antworten auf die Frage nach Chips-Vorlieben zu finden. Dabei zeigten die Ergebnisse, dass Chips auch auf ungewohntere Arten gegessen werden. Aus rund 2.000 Antworten erhielt Pringles(R) eine gemischte Tüte voller Geschmackserlebnisse. Um die Ergebnisse und den Geschmack zu feiern, lädt der Snackhersteller dazu ein, Pringles(R) mit allen Sinnen zu genießen. *So und nicht anders - Wie Menschen snacken * Mund auf, Chip rein und zerdrücken: Für 36 % der Befragten ist diese Reihenfolge das ultimative Chips-erlebnis. Rund ein Viertel der Teilnehmer essen Chips auf keine bestimmte Art und Weise. Neben den verschiedenen Möglichkeiten, Chips zu genießen, haben sich auch die unterschiedlichsten Orte ergeben, an denen geknuspert wird. Jeweils 19 % snacken die würzige Kleinigkeit im Auto oder auf der Arbeit. Ungeduldige (9 %) öffnen die Packung schon direkt nach dem Einkauf auf dem Parkplatz. Aber welche Sorten essen die Deutschen am liebsten? Laut der Umfrage sind die bevorzugtesten Pringles(R)-Sorten "Original" mit 17 %, dicht gefolgt von "Classic Paprika" mit 16 %. Platz drei belegt "Sour Cream & Onion" mit 15 %. *Das außergewöhnliche Geschmackserlebnis - der "Pringles(R) Flavour Beam"* Um den einzigartig leckeren Geschmack mit allen Pringles(R)-Liebhabern zu feiern, hat sich Pringles(R) ein ungewöhnliches, aber aufregendes Erlebnis der besonderen Art einfallen lassen: den "Pringles(R) Flavour Beam". Mittels einer hybriden Technik versetzte die Snack-Marke Geschmacksjäger in Staunen, denn vom 25. bis 26. April sorgte der Pringles(R) Flavour Beam auf den Straßen Londons für Furore. Durch diesen konnten Passanten die Chipssorte Sour Cream & Onion nicht nur schmecken, sondern auch riechen und sehen. Eine wahrhafte Geschmacksbombe, die aus einer übergroßen Pringles(R)-Maschine gefeuert wurde. *Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2037 Personen zwischen dem 03.02.2017 und 06.02.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. *Über KELLOGG:* Als weltweit führender Hersteller von Cerealien, zweitgrößter Produzent von Keksen und Crackern, weltweite Nummer zwei der Snacks-Anbieter sowie in Nordamerika einer der führenden Hersteller von Tiefkühlprodukten verfolgt KELLOGG das Ziel, das Leben der Menschen durch hochwertige Produkte und relevante Marken zu bereichern. Jeden Tag verzehren zahlreiche Familien unsere Produkte und starten mit ihnen ideal in den Tag. Im Jahr 2016 erzielte KELLOGG durch Marken wie beispielsweise KELLOGG'S(R) CORN FLAKES, MÜSLI, KELLOGG'S(R) URLEGENDEN, KELLOGG'S(R) TOPPAS(R), KELLOGG'S(R) FROSTIES (R)sowie PRINGLES(R) einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Über unsere Plattform Breakfast for Better Days unterstützen wir weltweit soziale Projekte und haben uns dazu verpflichtet, bis 2025 drei Milliarden Better Days mit unseren Partnern zu gestalten. Wenn Sie mehr über KELLOGG, unsere Corporate Social Responsibility-Projekte und unsere Unternehmensgeschichte erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website www.kelloggs.de [1] sowie www.kelloggcompany.com [2]. *Pressekontakt:* *Brandzeichen* Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH Isabel Rückert Zirkusweg 1 20359 Hamburg Tel: +49 40 413 3019-24 E-Mail: isabel.rueckert@brandzeichen-pr.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Kellogg Northern Europe GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2017-05-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 573199 2017-05-12 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5413dcb6876051cefac50d3a417210be&application_id=573199&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3af7b5262d4f5da708de56c219bf2214&application_id=573199&site_id=vwd&application_name=news

