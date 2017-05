HHLA hat allen Grund optimistisch in die Zukunft zu schauen: Der Hamburger Hafenkonzern konnte seinen Gewinn deutlich steigern. Grund dafür ist vor allem das deutliche Plus im Containerumschlag.

Der Hamburger Hafen- und Logistikkonzern HHLA hat den Gewinn kräftig gesteigert und blickt optimistisch in die Zukunft. Der Betriebsgewinn stieg zu Jahresbeginn um gut zehn Prozent auf 45,2 Millionen Euro, wie der das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dazu trug vor allem ein deutliches Plus im Containerumschlag bei. In den ersten drei Monaten kletterte die Zahl der an den Kaimauern bewegten Stahlboxen um 10,3 Prozent auf 1,8 Millionen Stück. Dabei profitierte die HHLA nach eigenen Angaben vor der Erholung im Warenverkehr mit Asien und einem deutlichen Anstieg ...

