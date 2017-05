Erleichterung oder Aufatmen nach dem Sieg von Macron in Frankreich? Eigentlich haben die Märkte den Europa-Sieg doch schon vorher mit neuen Rekordständen gefeiert. Marktexperten Oliver Roth war das zu früh. Alles was in dieser Woche die Märkte bewegt und einen Ausblick auf die kommende Woche finden Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Oliver Roth von Oddo Seydler die Ergebnisse der Quartalsberichtssaison, den Opec-Beschluss die Ölförderdrosselung weiter aufrecht zu erhalten, den Absturz der Snapchat-Aktie und die Übernahme von Drillisch durch United Internet.