Berlin (ots) - Kaum war das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, am Dienstag, 2. Mai beendet und die Bundeskanzlerin auf dem Weg zurück nach Berlin, empfing Putin den frisch 'gewählten' Präsidenten der von Russland besetzten, georgischen Provinz Tskhinvali/Südossetien, Anatoli Bibilov.



Kaum also hatte die Bundeskanzlerin gegenüber dem russischen Präsidenten deutlich gemacht, dass jede Form der Destabilisierung demokratischer Strukturen und der Verletzung von Menschenrechten inakzeptabel sei, versicherte Putin dem illegitimen Machthaber einer von Russland besetzten und von Georgien abtrünnigen Region weitreichende Unterstützung zu.



Putins zynische Geste



Provozierender kann eine politische Geste kaum sein. Zynischer konnte der russische Präsident kaum zum Ausdruck bringen, was man im Kreml von den Vorstellungen deutscher Entspannungspolitik in Osteuropa hält.



Massive Kritik des Bundeskanzleramts



Auf Anfrage des georgischen öffentlich-rechtlichen Senders 1TV.GE, wie die Bundeskanzlerin das Zusammentreffen der beiden Termine, mehr noch aber wie die Bundeskanzlerin das aktuelle Vorgehen Russlands in den besetzten georgischen Gebieten bewerte, antwortete ein Regierungssprecher:



"Deutschland achtet die ungeteilte Souveränität und territoriale Integrität Georgiens. Südossetien und Abchasien gehören völkerrechtlich zu Georgien. Die Bundesregierung erwartet, dass Russland diese grundlegenden völkerrechtlichen Grundsätze respektiert und hat dieser Erwartung auch wiederholt Ausdruck verliehen."



Uneingeschränkte Unterstützung von Georgien durch Deutschland



"Sie [die Bundesregierung] setzt sich für die konstruktive Fortsetzung der laufenden Bemühungen für eine friedliche Konfliktbeilegung mit Abchasien und Südossetien im Rahmen der Genfer Gespräche ein. Deutschland wird Tiflis auch weiterhin bei seinen Bemühungen um eine friedliche Reintegration der abtrünnigen Regionen, der Umsetzung der EU-Assoziierung und der Bildung gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu Russland unterstützen."



Sorge über Russlands Abkehr von friedlichen Lösungsversuchen



"Sie [die Bundesregierung] beobachtet mit Sorge, dass Russland keinerlei Maßnahmen ergreift, die im Hinblick auf die Wiederherstellung der territorialen Integrität Georgiens hilfreich sein könnten. Im Gegenteil: sowohl in Bezug auf Abchasien als auch auf Südossetien geht die Tendenz in die entgegengesetzte Richtung."



Quelle: 1TV.GE, http://1tv.ge/ge/news/view/160470.html



