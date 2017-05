Pelikan Aktiengesellschaft: Veräußerung der POS Servicegesellschaft mbH

Berlin, 12. Mai 2017

Veräußerung der POS Servicegesellschaft mbH

Die Pelikan AG veräußert mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom heutigen Tage ihre 100%ige Tochtergesellschaft POS Servicegesellschaft mbH (POSS) mit Sitz in Falkensee (Brandenburg) mit Wirkung zum 31.05.2017 an das inhabergeführte Unternehmen Werner Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ludwigsburg. Die POSS wird als eigenständige Gesellschaft fortgeführt und auch in Zukunft Servicedienstleistungen im Bereich Merchandising/Point of Sale Services für die Pelikan Gruppe sowie weitere Industrie- und Handelspartner erbringen.

In 2016 beschäftigte die POSS 366 Mitarbeiter mit einem Umsatz von 6 Mio. EUR und einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von -1,3 Mio. EUR.

Die Übertragung sämtlicher Geschäftsanteile von POSS erfolgt im Rahmen der verabschiedeten Unternehmensstrategie der Pelikan AG, in deren Mittelpunkt die Konzentration auf den weltweiten Ausbau des PBS Markengeschäfts steht.

Pelikan AG Vorstand Kontakt: Mira Willert Corporate Communications & PR Tel.: +49 (0) 30 4393-0

