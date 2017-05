Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vivendi von 17 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal sei für den Medienkonzern durchwachsen verlaufen, schrieb Analyst Julien Roch in einer Studie vom Freitag. Die Musiksparte UMG habe exzellent abgeschnitten, was ihn insgesamt etwas positiver stimme. Das Pay-TV-Geschäft mit Canal Plus dagegen habe sich äußerst schwach entwickelt./tih/zb

ISIN: FR0000127771