Die "Toten Hosen" sind mit ihrem Album "Laune der Natur" die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Der Singer-Songwriter Johannes Oerding kommt mit "Kreise" auf den zweiten Platz ab. Die Rap-Crew AK Ausserkontrolle folgt mit "A.S.S.N." auf Rang drei. An der Spitze der Single-Charts steht zum dritten Mal in Folge der Song "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee.

Es folgen Alice Merton ("No Roots") und Ed Sheeran ("Shape Of You"). YouTube-Star Bianca Heinicke kommt mit ihrem vielfach kritisierten ersten Lied "How It Is (Wap Bap...)" als höchster Neueinstieg auf Rang neun. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.