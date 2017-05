Eine robuste Wirtschaftsentwicklung und Fusionsfantasien haben die europäischen Börsen am Freitag gestützt. Nach der Rekordjagd der vergangenen Wochen scheuten Anleger aber davor zurück, Dax & Co. in neue Höhen zu hieven. Der deutsche Leitindex und der EuroStoxx50 notierten jeweils knapp im Plus bei 12.731 und 3625 Punkten.

