LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die in den 1980er Jahren äußerst populäre TV-Serie "Der Denver-Clan", in den USA unter dem Namen "Dynasty" bekannt, wird neu aufgelegt. Die Serie drehte sich um die Rivalität zwischen den beiden reichen Familien Carrington und Colby und deren rivalisierenden Ölfirmen im Staat Colorado. Die Seifenoper lief in neun Staffeln in den Jahren 1981 bis 1989. Das ZDF zeigte die Serie mit Joan Collins, John Forsythe und Linda Evans ab 1983.

Die Neuauflage beim US-Sender CW werde diese Geschichte weiterführen, berichtete die "New York Times" am Freitag. Nach Informationen des "Hollywood Reporter" sind unter den Produzenten Josh Schwartz und Stephanie Savage, das Duo hinter der erfolgreichen Serie "Gossip Girl", sowie mit dem Paar Esther und Richard Shapiro auch die Macher hinter dem ursprünglichen "Denver-Clan". Über einen Starttermin wurde zunächst nichts bekannt./jot/DP/fbr

AXC0249 2017-05-12/15:12