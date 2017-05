US-Präsident Donald Trump hat den von ihm entlassenen FBI-Chef James Comey davor gewarnt, Informationen an die Presse weiterzugeben. Comey solle "besser hoffen", dass es "keine 'Aufnahmen' von unseren Gesprächen gibt", schrieb Trump am Freitag auf Twitter.

Comey war am Dienstag überraschend entlassen worden. Einen Zusammenhang mit den Ermittlungen des FBI zu einer möglichen russischen Beeinflussung der US-Wahl im vergangenen Jahr und etwaiger Absprachen mit dem Trumps Wahlkampfteam gibt es nach offiziellen Angaben nicht. Der US-Präsident hatte am Mittwoch erklärt, Comey sei entlassen worden, "weil er keinen guten Job gemacht" habe. In einem Interview mit dem Sender NBC sagte Trump, er habe sich von Comey mehrfach bestätigen lassen, dass nicht gegen ihn ermittelt werde.