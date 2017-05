Kreise: Sprint und Softbank starten Gespräche mit T-Mobile US

OVERLAND PARK/BONN - In die erwartete Konsolidierung der Telekommunikationsbranche in den USA kommt offenbar Bewegung: Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, hat der viertgrößte US-Mobilfunker Sprint erste Gespräche mit T-Mobile US über eine Fusion geführt. Vertreter des Sprint-Großaktionärs Softbank und von Sprint selbst hätten erste Kontakt mit der Deutschen Telekom aufgenommen, schreibt die Agentur.

ROUNDUP 3/Milliardendeal auf Telekommarkt: United Internet schluckt Drillisch

MAINTAL/MONTABAUR - Jetzt also doch: Der Internet- und Telekomkonzern United Internet (1&1, GMX, Web.de) greift sich das Mobilfunkunternehmen Drillisch . United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem Milliarden-Deal eine starke vierte Kraft im deutschen Markt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom , Vodafone und Telefonica Deutschland schmieden. Nach Ankündigung des Deals am Freitag kletterten die Aktienkurse der beiden Unternehmen an der Börse kräftig: Bis zum Mittag waren die Konzerne gute 1,4 Milliarden Euro mehr wert als noch am Vorabend.

ROUNDUP 2: Brasilien-Abschreibung drückt Thyssenkrupp ins Minus

ESSEN - Abschreibungen auf sein verlustreiches Stahlwerk in Brasilien haben den Industriekonzern Thyssenkrupp im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen getrieben. Operativ lief das Geschäft jedoch rund - aus diesem Grund erhöhte das Essener Unternehmen auch seine entsprechende Ergebnisprognose für das Ende September endende Geschäftsjahr 2016/17. Unter dem Strich wird jedoch wegen der Wertberichtigungen ein Verlust stehen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreueverdachts bei VW

BRAUNSCHWEIG- Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen Untreueverdachts im Zusammenhang mit Aufwandsentschädigungen für den VW -Betriebsrat. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Darüber hatte zuvor die "Braunschweiger Zeitung" berichtet.

ROUNDUP/BASF-Chef: Umsatz und Ergebnis wachsen in ersten vier Monaten

MANNHEIM - Für den Chemiekonzern BASF laufen die Geschäfte weiterhin rund. Umsatz und Ergebnis seien in den ersten vier Monaten deutlich gestiegen, sagte Unternehmenschef Kurt Bock auf der Hauptversammlung am Freitag in Mannheim. Kräftiges Wachstum habe BASF vor allem in Asien verzeichnet. Zudem habe sich das Öl- und Gasgeschäft weiter erholt. "In Anbetracht der vielen Unsicherheiten werden wir trotzdem weiterhin sparsam und vorsichtig agieren, Kosten und Investitionen streng kontrollieren", fügte er hinzu.

ROUNDUP: Deutsche Wohnen profitiert vom Immobilienboom

FRANKFURT/BERLIN - Der Run auf Immobilien hat dem Konzern Deutsche Wohnen zu einem guten Jahresstart verholfen. Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - verbesserte sich um 11 Prozent auf 113,1 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Aktie legte bis zum Mittag um 0,82 Prozent zu und entwickelte sich besser als der Markt.

Klöckner & Co wird optimistischer

DÜSSELDORF - Der Stahlhändler Klöckner & Co wird nach einem guten Start ins zweite Quartal optimistischer fürs Gesamtjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte 2017 um mindestens 10 Prozent zulegen, erklärte Vorstandschef Gisbert Rühl am Freitag auf der Hauptversammlung in Düsseldorf. Das bestätigte ein Firmensprecher auf Nachfrage; er sprach von einem guten Lauf im April.

Fresenius setzt große Hoffnungen auf Zukäufe - weiter Übernahmehunger

FRANKFURT - Der Gesundheitskonzern Fresenius setzt große Hoffnungen auf die jüngsten Milliarden-Übernahmen und fasst zugleich neue Zukäufe ins Auge. Im neuen Geschäft mit biotechnologischen Nachahmerprodukten (Biosimilars) sei der Einstiegszeitpunkt "optimal", sagte Vorstandschef Stephan Sturm auf der Hauptversammlung am Freitag in Frankfurt. Der Bereich biete zahlreiche Parallelen zum Geschäft der Fresenius-Flüssigmedizinsparte Kabi und erlaube es, viele Krebsarten, aber auch Krankheiten wie Rheuma und Diabetes zu behandeln.

ROUNDUP 2: Großbritannien-Probleme trüben Jahresauftakt von Innogy

ESSEN - Das Energieunternehmen Innogy hat nach einem operativen Ergebnisplus im ersten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Dabei macht dem Unternehmen jedoch zunehmend das britische Vertriebsgeschäft Probleme. Mit zusätzlichen Sparmaßnahmen will Innogy gegenhalten, wie die Ökostromtochter von RWE am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: Fondstochter Pimco verschafft Allianz Rückenwind

MÜNCHEN - Starke Geldzuflüsse beim Vermögensverwalter Pimco haben Europas größten Versicherer Allianz zum Jahresstart beflügelt. In den Monaten Januar bis März schoben Anleger unter dem Strich 21 Milliarden Euro zusätzlich in die Fonds der lange gebeutelten US-Tochter - so viel wie seit vier Jahren nicht mehr. Dies trieb den operativen Gewinn des Konzerns im ersten Quartal mit nach oben, wie die Allianz am Freitag mitteilte. Zusammen mit einem Ergebnissprung in der Lebens- und Krankenversicherung ließ Pimco den Versicherer höhere Belastungen durch Katastrophenschäden verkraften.

ROUNDUP: VW-Konzern verkauft im April weniger Autos

WOLFSBURG - Der Autokonzern Volkswagen hat im April etwas weniger Autos verkauft. Die weltweiten Auslieferungen gaben im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent auf rund 841 000 Fahrzeuge nach, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Grund für den Rückgang waren vor allem geringere Auslieferungszahlen in Europa, Konzern-Vertriebschef Fred Kappler verwies auf den Einfluss der späten Ostertage. Steigende Verkaufszahlen gab es dagegen in Zentral- und Osteuropa, Südamerika und China. In den ersten vier Monaten des Jahres gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang um 0,7 Prozent auf rund 3,3 Millionen Fahrzeuge

Weitere Meldungen -Airlines wettern gegen Kapazitätsausweitung des Flughafens Frankfurt -Anwalt von 'Costa Concordia'-Opfern: Hoffen auf Haftvollzug -Nach Rücktritt: Chef von Südafrikas Strom-Monopolist kehrt zurück -ROUNDUP: Mehrheit gegen ProSiebenSat.1-Vorstandsbezüge -Deutsche Bank: Achleitner wirbt vor Wiederwahl um Vertrauen -Weltgrößter Brauer setzt auf alkoholfreie Sorten -ROUNDUP 2/Betuchte Asiaten kaufen weniger: Gewinneinbruch für Luxuskonzern -Mehr Sozialwohnungen gebaut - Laut Ministerin 'Trendwende geschafft' -Computer darf Auto steuern: Bundesrat stimmt Rechtsrahmen zu -Jeder vierte Rentner geht mit Abschlägen in Pension -ROUNDUP: ArcelorMittal verdient dank Stahlpreiserholung mehr als erwartet -ROUNDUP/Volkswagen zum Diesel-Rückruf: Alle Umrüstungen genehmigt -Musikgeschäft liefert Vivendi weiter Rückenwind -ROUNDUP/Schwache Uhrennachfrage: Richemont mit Umsatz- und Gewinnrückgang -Hapag-Lloyd trotzt höheren Treibstoffkosten - Fusion mit UASC in Sicht -Tarifpartner regeln Bedingungen für Metall-Zeitarbeiter neu -Microsoft öffnet Windows 10 weiter für andere Plattformen -Deutsche Euroshop tritt beim Umsatz auf der Stelle - Ergebnis steigt aber -ROUNDUP: Wüstenrot & Württembergische trotz Schwäche beim Bausparen auf Kurs -Ex-Firmenchef Probst neuer Aufsichtsratschef bei Leoni -Produktion bei Solarworld in Arnstadt läuft vorerst weiter -Software-Fehler: Fiat Chrysler ruft 1,25 Millionen Wagen zurück -ROUNDUP/Studie: US-Konzerne hängen Konkurrenz aus Europa ab -USA wollen Emiraten Patriot-Raketen liefern -Bafin prüft Solarworld-Informationen - Asbeck: 'von Krise überrascht' -ZDF-Komödie entscheidet TV-Abend für sich - ESC konstant -ROUNDUP: Hyundai und Kia müssen 240 000 Autos zurückrufen -ROUNDUP: Metall-Zeitarbeiter dürfen länger entliehen werden -ROUNDUP: Bahn-Konkurrent Locomore stellt Zugbetrieb zunächst ein -Locomore-Insolvenz: Verkehrsministerium sieht Versäumnis beim Bund -Neuer K+S-Chef Lohr: 'Bereit, neue Wege zu gehen' -Deutsche Banken zahlen 1,71 Milliarden Euro Bankenabgabe -Mieterbund fordert schärfere Mietpreisbremse und mehr Sozialwohnungen -Hafenbetreiber HHLA startet mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr -Klaus Fischer gibt operative Führung seines Unternehmens ab -Richter schaltet Staatsanwälte in Streit um Uber-Roboterwagen ein -ROUNDUP: Erneut mehr Unkrautgift in Deutschland verkauft -Fahrverbot für laute Güterwaggons ab 2020 -Türkei: Razzia gegen Istanbuler Börse - 57 Festnahmen -Gesetz gegen mögliche Immobilienblase beschlossen -Schutz vor Vertragsabschlüssen am Telefon soll größer werden

