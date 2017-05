Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-12 / 14:52 *-> Dr. Lüdke: "Sinkende Hemmschwelle bei Gewalttaten bereitet erhebliche Sorgen"* *-> Erkennen von Gefahrensituationen und richtiges Verhalten gezielt trainieren* *-> Krisentherapeut: "Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen"* *Essen (12. Mai 2017). Bundesweit ereigneten sich gemäß der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik im vergangenen Jahr rd. 193.500 Gewalttaten (+ 6,7 %). Dabei wirkt sich jedes einzelne Delikt nicht nur auf die objektive Sicherheit aus, sondern beeinflusst speziell auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger. * "Deutschland zählt nach wie vor zu den sichersten Ländern der Welt. Gleichwohl gibt es eine Reihe von Gefahren, die erhebliche Sorgen bereiten", betont Dr. Christian Lüdke, Geschäftsführer der zur KÖTTER Unternehmensgruppe (koetter.de) gehörenden TERAPON Consulting GmbH (terapon.de). "Dazu zählen unter anderem die sinkende Hemmschwelle von Gewalttätern und das brutale Vorgehen einzelner Krimineller." Neben ausreichendem Polizeischutz gerade im öffentlichen Raum und der weiteren Förderung von Zivilcourage kommt dem Thema Gewaltprävention eine zentrale Bedeutung zu. "Jeder Einzelne sollte daher stets die Augen offen halten und sich bewusst auf kritische Situationen vorbereiten - denn Täter suchen Opfer, keine Gegner", sagt der renommierte Krisentherapeut. Das frühzeitige Erkennen potenzieller Gefahrensituationen und die möglichst optimale Vorbereitung auf solche Fälle lassen sich dabei genauso gezielt trainieren wie selbstbewusstes Auftreten und die entsprechende Körpersprache. "Es geht darum, die eigenen Stärken zu nutzen, um im Fall der Fälle deeskalierend zu wirken und entschlossen zu handeln", betont der 56-Jährige. Mit dem internetbasierten Beratungsprogramm TERA-PI (terapi.de) ist dies auch anonym sowie unabhängig von Zeit und Ort möglich. Der Ausbau von Gewaltprävention ersetze aber selbstverständlich nicht die Arbeit der Polizei und die Notwendigkeit ausreichender Zivilcourage in der Bevölkerung. "Jeder Bürger darf nicht nur für sich selbst die Augen offen halten, sondern muss genauso wachsam dafür sein, ob andere Menschen in Gefahr geraten. Dann heißt es einzugreifen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen - z. B., indem ich die Polizei informiere", unterstreicht Dr. Lüdke. Neben der Prävention sind Akutintervention und Rehabilitation weitere wichtige Themen. TERAPON bietet dazu u. a. rund um die Uhr bundesweit vor Ort schnelle Hilfe bei einschneidenden Erlebnissen wie Gewalttaten. Das vollständige Interview lesen Sie auf *www.terapon.de [1]* TERAPON Consulting GmbH feiert zehnjähriges Bestehen Die TERAPON Consulting GmbH hat sich auf effizientes Gesundheitsmanagement spezialisiert. Darunter versteht das seit zehn Jahren bestehende Unternehmen die schnelle, bundesweite und nachhaltige Hilfe für traumatisierte oder anderweitig psychisch belastete Personen. Das Leistungsspektrum reicht von Präventionsmaßnahmen über Akutintervention bis zur Rehabilitation. Die Kompetenzen des Teams um Dr. Christian Lüdke bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse waren unter anderem nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 und Berlin im Dezember 2016 gefragt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter terapon.de. Die KÖTTER Unternehmensgruppe Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 83 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftete mit ihren rund 18.900 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland im letzten Jahr einen Umsatz von 545 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter koetter.de. *Kontakt:* KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald Pressesprecher Tel.: (0201) 2788-126, *Carsten.Gronwald@koetter.de* Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/573219.html [2] Bildunterschrift: Dr. Christian Lüdke, Geschäftsführer der TERAPON Consulting GmbH Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. 