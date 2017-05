- Termine vom 15. bis 19. Mai - === M O N T A G, 15. Mai 2017 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1H, Hamburg 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:10 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach 07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Hannover 08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 10:00 DE/Freshfields Bruckhaus Deringer, Jahreskonferenz zur Bankenunion, u.a. mit Reden von Bundesbank- Vorstandsmitglied Dombret (10:50) und SSM-Chefin Nouy (11:50), Frankfurt *** 10:15 DE/SPD-Vorsitzender Schulz, PK zum Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen, Berlin 11:00 GR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/IWF, PK zu Artikel-IV-Konsultationen mit Deutschland, Berlin *** 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK zum Wahlausgang in Nordhrein-Westfalen, Berlin *** 13:45 BE/EZB-Direktor Praet, Rede bei der Belgian Association of Pension Institutions, Brüssel *** 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede auf Arbeitnehmerkongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gemeinsame PK nach Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Macron, Berlin *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart D I E N S T A G, 16. Mai 2017 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H, Luton *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (endgültig) *** 10:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Vonovia SE, HV, Bochum 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Xing AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Elringklinger AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV, Hamburg 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise April *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV, Hamburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April 18:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Rede beim Berliner Stahldialog *** 19:00 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Veranstaltung der EZB-Anleihemarkt-Kontaktgruppe, Frankfurt M I T T W O C H, 17. Mai 2017 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden 10:00 DE/Software AG, HV, Darmstadt 10:00 DE/Morphosys AG, HV, München 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV, Wiesbaden 10:00 DE/LEG Immobilien AG, HV, Düsseldorf *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten April *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV, Meiningen 11:30 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Rede beim ZVEI-Jahreskongress, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 11:45 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Dombret, Rede beim Ostdeutschen Sparkassentag, Potsdam 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose - DE/Diebold Nixdorf AG, Ergebnis 2Q, Paderborn D O N N E R S T A G, 18. Mai 2017 *** 01:50 JP/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aschheim 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bundesbank, Zahlungsverkehrssymposium, Eröffnungsrede von Präsident Weidmann, 09:50 Rede von EZB-Direktor Mersch, Frankfurt *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Audi AG, HV, Neckarsulm 10:00 DE/Drillisch AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/United Internet AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Capital Stage AG, HV, Hamburg 11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV, Frankfurt 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 27. April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April 19:15 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Minnesota, Minneapolis *** - DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim - DE/G20, Treffen der Arbeitsminister (bis 19.5.), Bad Neuenahr F R E I T A G, 19. Mai 2017 07:00 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 GB/Air Berlin plc, ausführliches Ergebnis 1Q, Rickmansworth *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April *** 09:00 DE/Bundestag, 2. und 3. Lesung zur Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV, München 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen bei den Familienunternehmern, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:20 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnung Treffen der G20-Gesundheitsminister (bis 20.5.), Berlin *** 14:00 EU/EZB-Vizepräsident Constancio, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und EU-Kommission, Brüssel 15:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Washington University, St. Louis *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für die Niederlande (S&P), die Schweiz (S&P) und Slowenien (Moody's) ===

