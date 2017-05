- Termine vom 22. bis 26. Mai - === M O N T A G, 22. Mai 2017 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel D I E N S T A G, 23. Mai 2017 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 9 Monate, Einbeck *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1.Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Mai 10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Fraport AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Baywa AG, HV, München 10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV, Berlin 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV, Essen 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV, Kassel 11:00 DE/Koenig & Bauer AG, HV, Würzburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV, Wetzlar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service und verarbeitendes Markit Mai (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe April 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich 23:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel M I T T W O C H, 24. Mai 2017 *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April 10:00 DE/Grammer AG, HV, Amberg 10:00 DE/MAN SE, HV, München 10:00 DE/Medigene AG, HV, München 10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Bilfinger SE, HV, Mannheim *** 10:30 BG/EZB-Direktor Praet, Rede bei der Association of Banks in Bulgaria, Sofia 10:30 DE/Indus Holding AG, HV, Köln *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:45 ES/EZB-Präsident Draghi, Rede bei einer Veranstaltung des Banco de España und dem Centro de Estudios Monetarios y Financiero, Madrid *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten April *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 23:55 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Town Hall Forum, Ashland *** - BE/Nato, Gipfeltreffen (bis 25.5.), Brüssel *** - DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München D O N N E R S T A G, 25. Mai 2017 *** 09:00 ES/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - AT/Opec, Ministertreffen, Wien - BE/US-Präsident Trump, Treffen mit EU-Kommissionspräsident Juncker und -Ratspräsident Tusk, Brüssel - BE/US-Präsident Trump, Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Macron, Brüssel - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich und der Schweiz geschlossen F R E I T A G, 26. Mai 2017 04:00 JP/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Keio University, Tokio 10:00 DE/Lanxess AG, HV, Köln *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (2. Umfrage) *** - IT/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 27.5.), Taormina - US/Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) - EU/Ratingüberprüfung für Bulgarien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.