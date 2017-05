Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" belassen. Der Außenwerbespezialist habe die Erwartungen dank des Wachstums aus eigener Kraft etwas übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Trotz der guten Zahlen dürfte sich an den Gewinnerwartungen des Marktes aber nur wenig ändern./mis/stb

