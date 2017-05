Die Inhaftierung von Mesale Tolu belastet das deutsch-türkische Verhältnis weiter. Das Auswärtige Amt forderte öffentlich Zugang zu der Inhaftierten, nachdem es erst von Dritten über die Festnahme informiert worden war.

Die deutsch-türkischen Beziehungen werden durch eine weitere Inhaftierung belastet. Das Auswärtige Amt forderte am Freitag öffentlich Zugang zu der in einem Gefängnis bei Istanbul einsitzenden Mesale Tolu. Die Türkei verstoße gegen das Völkerrecht, weil deutsche Behörden nicht unverzüglich nach der Inhaftierung der deutschen Staatsbürgerin am 30. April informiert wurden, sagte Ministeriumssprecher Martin Schäfer. Nach Medienberichten werfen türkische Behörden Tolu "Terrorpropaganda" vor. Der Deutsche Journalistenverband sprach von einem "dreisten Willkürakt der türkischen Autokratie gegen die freie Presse".

Gegen Tolu sei am 5. Mai Untersuchungshaft erlassen worden, sagte Schäfer. Bislang hätten die türkischen Behörden nicht auf die Bitte reagiert, deutsche Diplomaten Tolu zwecks konsularischer Betreuung besuchen zu lassen. Das Auswärtige Amt sei durch Dritte auf die Festnahme Tolus hingewiesen worden. Laut Schäfer arbeitete Tolu als Journalistin ...

