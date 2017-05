Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: DVB Bank SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung DVB Bank SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2017 in Frankfurt am Main, Deutsche Nationalbibliothek mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-12 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DVB Bank SE Frankfurt am Main Wertpapierkennnummer: 804 550 ISIN: DE0008045501 Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2017 Wir laden unsere Aktionäre zur Ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 22. Juni 2017, um 10.00 Uhr in die Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, ein. *Tagesordnung* 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* *Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Konzernlagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* 2 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* 3 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* 4 *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2017* 5 *Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018* 6 *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2018* 7 *Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der DVB Bank SE auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung* 8 *Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der DVB Bank SE und der LogPay Financial Services GmbH* *Vorschläge zur Beschlussfassung* *Zu Punkt 1 der Tagesordnung:* *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* *Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Konzernlagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG)* am 2. März 2017 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss hat der Aufsichtsrat am 31. März 2017 gebilligt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. ____________________________ * Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) Anwendung. Die vorgenannten Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 werden über die Internetseite der Gesellschaft unter _www.dvbbank.com > Deutsch > Investoren > Hauptversammlung_ zugänglich sein und auch in der Hauptversammlung ausliegen. Die Unterlagen werden zudem vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an während der Geschäftszeiten (9.00 bis 17.00 Uhr) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter folgender Adresse zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt: DVB Bank SE Group Corporate Communications Frau Elisabeth Winter Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage unter der genannten Adresse auch kostenfrei zugesandt. *Zu Punkt 2 der Tagesordnung:* *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der DVB Bank SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. *Zu Punkt 3 der Tagesordnung:* *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der DVB Bank SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. *Zu Punkt 4 der Tagesordnung:* *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2017 sowie der weiteren etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. Zwischenabschlüsse und Konzernzwischenabschlüsse des Geschäftsjahres 2017 zu bestellen. *Zu Punkt 5 der Tagesordnung:* *Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht der etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. des Zwischenabschlusses und Konzernzwischenabschlusses für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 zu bestellen. Der Wechsel des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 steht im Zusammenhang mit dem Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, der in Tagesordnungspunkt 6 näher erläutert wird. *Zu Punkt 6 der Tagesordnung:* *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2018* Die DVB Bank SE ist zum Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 verpflichtet. Dies folgt aus der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (_Abschlussprüferverordnung_). Die Wahl des neuen Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 soll bereits in der Hauptversammlung am 22. Juni 2017 durchgeführt werden. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass der Wirtschaftsprüfer die bereits 2017 notwendigen Tätigkeiten zur Überleitung des Prüfungsmandats als von der Hauptversammlung gewählter neuer Abschlussprüfer aufnehmen kann. Die frühzeitige Koordination des Mandatsübergangs und die damit verbundene Planungssicherheit liegt im Interesse der DVB Bank SE. Ferner sind mit dem Inkrafttreten von IFRS 9 zum 1. Januar 2018 weitreichende Änderungen für den Konzernabschluss verbunden, die erheblichen Anpassungsbedarf in der Finanzbuchhaltung auslösen werden. Der Wechsel des Abschlussprüfers soll daher vollzogen sein, bevor das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 prüferisch durchgesehen wird. Dadurch soll Doppelarbeit vermieden werden, die entstünde, wenn sich sowohl der alte als auch der neue Abschlussprüfer mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 befassen müsste. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht eines etwaigen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2018 sowie der weiteren etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. Zwischenabschlüsse und Konzernzwischenabschlüsse des Geschäftsjahres 2018 zu bestellen. Der Aufsichtsrat folgt mit diesem Vorschlag der Empfehlung und Präferenz des Prüfungsausschusses. Auf Grundlage eines gemäß Art. 16 der Abschlussprüferverordnung durchgeführten Auswahlverfahrens hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, entweder die Baker Tilly Roelfs AG

