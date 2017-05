DJ DGAP-HV: DVB Bank SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2017 in Frankfurt am Main, Deutsche Nationalbibliothek mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DVB Bank SE Frankfurt am Main Wertpapierkennnummer: 804 550 ISIN: DE0008045501 Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2017 Wir laden unsere Aktionäre zur Ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 22. Juni 2017, um 10.00 Uhr in die Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, ein. *Tagesordnung* 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* *Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Konzernlagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* 2 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* 3 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* 4 *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2017* 5 *Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018* 6 *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2018* 7 *Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der DVB Bank SE auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung* 8 *Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der DVB Bank SE und der LogPay Financial Services GmbH* *Vorschläge zur Beschlussfassung* *Zu Punkt 1 der Tagesordnung:* *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* *Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses (nach IFRS) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit dem im Konzernlagebericht enthaltenen erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG)* am 2. März 2017 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss hat der Aufsichtsrat am 31. März 2017 gebilligt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. ____________________________ * Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) Anwendung. Die vorgenannten Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 werden über die Internetseite der Gesellschaft unter _www.dvbbank.com > Deutsch > Investoren > Hauptversammlung_ zugänglich sein und auch in der Hauptversammlung ausliegen. Die Unterlagen werden zudem vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an während der Geschäftszeiten (9.00 bis 17.00 Uhr) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter folgender Adresse zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt: DVB Bank SE Group Corporate Communications Frau Elisabeth Winter Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage unter der genannten Adresse auch kostenfrei zugesandt. *Zu Punkt 2 der Tagesordnung:* *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der DVB Bank SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. *Zu Punkt 3 der Tagesordnung:* *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der DVB Bank SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. *Zu Punkt 4 der Tagesordnung:* *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2017 sowie der weiteren etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. Zwischenabschlüsse und Konzernzwischenabschlüsse des Geschäftsjahres 2017 zu bestellen. *Zu Punkt 5 der Tagesordnung:* *Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht der etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. des Zwischenabschlusses und Konzernzwischenabschlusses für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 zu bestellen. Der Wechsel des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 steht im Zusammenhang mit dem Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, der in Tagesordnungspunkt 6 näher erläutert wird. *Zu Punkt 6 der Tagesordnung:* *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2018* Die DVB Bank SE ist zum Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 verpflichtet. Dies folgt aus der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (_Abschlussprüferverordnung_). Die Wahl des neuen Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 soll bereits in der Hauptversammlung am 22. Juni 2017 durchgeführt werden. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass der Wirtschaftsprüfer die bereits 2017 notwendigen Tätigkeiten zur Überleitung des Prüfungsmandats als von der Hauptversammlung gewählter neuer Abschlussprüfer aufnehmen kann. Die frühzeitige Koordination des Mandatsübergangs und die damit verbundene Planungssicherheit liegt im Interesse der DVB Bank SE. Ferner sind mit dem Inkrafttreten von IFRS 9 zum 1. Januar 2018 weitreichende Änderungen für den Konzernabschluss verbunden, die erheblichen Anpassungsbedarf in der Finanzbuchhaltung auslösen werden. Der Wechsel des Abschlussprüfers soll daher vollzogen sein, bevor das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 prüferisch durchgesehen wird. Dadurch soll Doppelarbeit vermieden werden, die entstünde, wenn sich sowohl der alte als auch der neue Abschlussprüfer mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 befassen müsste. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der DVB Bank SE für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht eines etwaigen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2018 sowie der weiteren etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. Zwischenabschlüsse und Konzernzwischenabschlüsse des Geschäftsjahres 2018 zu bestellen. Der Aufsichtsrat folgt mit diesem Vorschlag der Empfehlung und Präferenz des Prüfungsausschusses. Auf Grundlage eines gemäß Art. 16 der Abschlussprüferverordnung durchgeführten Auswahlverfahrens hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, entweder die Baker Tilly Roelfs AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, oder die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht eines etwaigen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2018 sowie der weiteren etwaigen zusätzlichen unterjährigen Finanzinformationen bzw. Zwischenabschlüsse und Konzernzwischenabschlüsse des Geschäftsjahres 2018 zu wählen. Dabei hat der Prüfungsausschuss seine Präferenz für die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, mitgeteilt. Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die seine Auswahl auf bestimmte Abschlussprüfer begrenzt hat. *Zu Punkt 7 der Tagesordnung:* *Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der DVB Bank SE auf die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung* Nach § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines Aktionärs, dem Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % des Grundkapitals gehören (Hauptaktionär), die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf diesen Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen. Das Grundkapital der DVB Bank SE beträgt EUR 118.791.945,12 und ist eingeteilt in 46.467.370 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main mit Sitz in Frankfurt am Main (DZ BANK AG), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 45651, gehören seit dem 14. November 2016, dem Tag des Übertragungsverlangens (siehe sogleich), bis zum Tag der Einberufung der Hauptversammlung durchgehend mehr als 95 % der Aktien der DVB Bank SE. Am 14. November 2016 hielt sie unmittelbar und für eigene Rechnung 44.360.660 Aktien der DVB Bank SE und damit 95,47 % der Gesamtzahl der Aktien. Zum Tag des konkretisierten Übertragungsverlangens am 25. April 2017 hielt die DZ BANK AG ebenfalls unmittelbar und für eigene Rechnung 44.360.660 Aktien der DVB Bank SE und dementsprechend 95,47 % der Gesamtzahl der Aktien. Nach Abzug der von der DVB Bank SE jeweils am 14. November 2016 und am 25. April 2017 gehaltenen eigenen Aktien in Höhe von 1.244.051 Stück (§ 327a Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 2 Satz 2 AktG), sind dies 98,09 % des Grundkapitals der DVB Bank SE. Die DZ BANK AG ist damit Hauptaktionärin der DVB Bank SE im Sinne der §§ 327a ff. AktG. Die DZ BANK AG hat als Hauptaktionärin mit Schreiben vom 14. November 2016 gegenüber dem Vorstand der DVB Bank SE verlangt, die Hauptversammlung der DVB Bank SE über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der DVB Bank SE auf die DZ BANK AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach §§ 327a ff. AktG beschließen zu lassen. Nach Festlegung der Höhe der angemessenen Barabfindung hat die DZ BANK AG mit Schreiben vom 25. April 2017 unter Angabe der von ihr festgelegten Höhe der Barabfindung ein konkretisiertes Übertragungsverlangen im Sinne von § 327a Abs. 1 AktG an den Vorstand der DVB Bank SE gerichtet. In einem schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung vom 25. April 2017 hat die DZ BANK AG gemäß § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet. Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch die IVA Valuation & Advisory AG, Frankfurt am Main, verantwortlicher Prüfer Herr Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Andreas Creutzmann, als dem mit Beschluss vom 21. Dezember 2016 vom Landgericht Frankfurt am Main ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfer für die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung, geprüft und bestätigt. Der sachverständige Prüfer hat hierüber am 25. April 2017 einen schriftlichen Prüfungsbericht gemäß § 327c Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 293e AktG erstattet. Zudem hat die DZ BANK AG dem Vorstand der DVB Bank SE eine Gewährleistungserklärung der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf, gemäß § 327b Abs. 3 AktG übermittelt. Mit dieser Erklärung übernimmt die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der DZ BANK AG, den Minderheitsaktionären der DVB Bank SE nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister unverzüglich die festgelegte Barabfindung für jede auf die DZ BANK AG übergegangene Aktie zuzüglich etwaiger gesetzlicher Zinsen nach § 327b Abs. 2 AktG zu zahlen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Gemäß des Verfahrens zum Ausschluss von Minderheitsaktionären (§§ 327a ff. Aktiengesetz i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-Verordnung) werden die von den übrigen Aktionären (Minderheitsaktionäre) gehaltenen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, auf die Hauptaktionärin, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 45651, gegen Gewährung einer von der Hauptaktionärin zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 22,60 je auf den Inhaber lautende Stückaktie der DVB Bank SE übertragen. Die folgenden Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 werden über die Internetseite der Gesellschaft unter _www.dvbbank.com > Deutsch > Investoren > Hauptversammlung_ zugänglich sein und auch in der Hauptversammlung ausliegen: * der Entwurf des Übertragungsbeschlusses * die Jahresabschlüsse und Lageberichte sowie die Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der DVB Bank SE für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 * der nach § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG von der DZ BANK AG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin erstattete schriftliche Bericht über die Voraussetzungen für die Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung nebst Anlagen, insbesondere der gutachtlichen Stellungnahme der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main * der Bericht des gerichtlich ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfers IVA Valuation & Advisory AG, Frankfurt am Main, gemäß § 327c Abs. 2 Sätze 2 bis 4, § 293e AktG zur Angemessenheit der Barabfindung * die Gewährleistungserklärung der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG gemäß § 327b Abs. 3 AktG. Die Unterlagen werden zudem vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an während der Geschäftszeiten (9.00 bis 17.00 Uhr) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter folgender Adresse zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt: DVB Bank SE Group Corporate Communications Frau Elisabeth Winter Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage unter der genannten Adresse auch kostenfrei zugesandt. *Zu Punkt 8 der Tagesordnung:* *Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der DVB Bank SE und der LogPay Financial Services GmbH* Zwischen der DVB Bank SE und der LogPay Financial Services GmbH, mit Sitz in Eschborn, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19. November 2002, der durch Änderungsvereinbarung vom 24. April 2013 geändert wurde. Vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen an Unternehmen, die Zahlungsdienste betreiben, haben die Parteien den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag durch Vereinbarung vom 24. März 2017 wie nachfolgend zusammengefasst, erneut geändert: Die Bestimmung zur Ausübung der Leitungsmacht durch die DVB Bank SE über die LogPay Financial Services GmbH wird dahingehend ergänzt, dass die Unterstellung unter die Leitung der DVB Bank SE nur insoweit erfolgt als sie mit dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und hierzu erlassenen Verordnungen und Verlautbarungen vereinbar ist. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Weisungsbefugnis der DVB Bank SE insoweit als Weisungen nur noch unter Berücksichtigung der Vorschriften des ZAG, des Geldwäschegesetzes (GwG) und der sonstigen hiermit im Zusammenhang stehenden Vorschriften erfolgen dürfen. Dies wird in Bezug auf § 4 Abs. 2 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags dahingehend spezifiziert, dass Weisungen nicht die durch das ZAG regulierten Geschäftsführungsmaßnahmen betreffen dürfen und nicht im Widerspruch zu den durch das ZAG oder sonstige aufsichtsrechtliche Vorschriften, einschließlich des GwG, vorgegebenen Pflichten stehen oder sonst gegen diese Bestimmungen verstoßen dürfen. Darüber hinaus werden klarstellende redaktionelle Korrekturen vorgenommen. Vorstand und Aufsichtsrat der DVB Bank SE schlagen vor zu beschließen: Der Änderungsvereinbarung vom 24. März 2017 zum

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, und der LogPay Financial Services GmbH, mit Sitz in Eschborn, wird zugestimmt. Die Änderungsvereinbarung hat folgenden Wortlaut: *Änderungsvereinbarung* zwischen der DVB Bank SE Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main - nachfolgend 'Organträger' genannt - und der LogPay Financial Services GmbH Schwalbacher Straße 72 65760 Eschborn - nachfolgend 'Organgesellschaft' genannt - Der zwischen den Parteien bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 24. April 2013 (nachfolgend '*Vertrag*') wird durch diese Änderungsvereinbarung (nachfolgend '*2. Änderungsvereinbarung*') wie folgt geändert: 1. Satz 3 der Präambel des Vertrags wird durch den folgenden neuen Satz 3 ersetzt: _'Der vorliegende Unternehmensvertrag wurde am 19. November 2002 zwischen den Parteien geschlossen und zuletzt am 24. März 2017 geändert.'_ 2. § 4 des Vertrags erhält einschließlich der Überschrift folgenden neuen Wortlaut: _'Leitung der Organgesellschaft_ (1) Die Organgesellschaft unterstellt sich der Leitung des Organträgers insoweit, als dies mit den aufsichtsrechtlichen Pflichten der Organgesellschaft aus dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und den hierzu erlassenen Verordnungen und Verlautbarungen der zuständigen Aufsichtsbehörden vereinbar ist. Der Organträger ist berechtigt, den Geschäftsführern der Organgesellschaft Weisungen für die Geschäftsführung unter Beachtung der nach dem ZAG bestehenden Alleinverantwortung der Geschäftsleiter der Organgesellschaft sowie sämtlicher sonstiger aufsichtsrechtlicher Vorschriften, einschließlich des Geldwäschegesetzes (GwG), und nach folgender Maßgabe zu erteilen. (2) _Weisungen:_ (i) _Der Organträger wird den Geschäftsführern der Organgesellschaft keine Weisungen erteilen, die die Art und Weise der Führung der Geschäfte der Organgesellschaft betreffen, die dem Anwendungsbereich des ZAG unterliegen._ (ii) Zudem wird der Organträger den Geschäftsführern der Organgesellschaft keine Weisungen erteilen, die der Erfüllung der Pflichten der Organgesellschaft nach dem ZAG oder sonstiger aufsichtsrechtlicher Vorschriften, einschließlich des GwG, oder den hierzu erlassenen Verordnungen und Verlautbarungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, widersprechen. (iii) Weiterhin wird der Organträger den Geschäftsführern der Organgesellschaft keine Weisungen erteilen, die zur Folge haben, dass die Organgesellschaft gegen gesetzliche Verpflichtungen, insbesondere die Anforderungen des ZAG oder andere aufsichtsrechtliche Vorschriften, einschließlich des GwG, oder gegen die hierzu erlassenen Verordnungen und Verlautbarungen der zuständigen Aufsichtsbehörden verstoßen würde. Die Organgesellschaft ist zur Beachtung sonstiger Weisungen, die unter Berücksichtigung der in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 dieses Vertrags niedergelegten Beschränkungen ergehen, verpflichtet. (3) _Im Übrigen gelten für die Ausübung der Leitungsmacht §§ 308 bis 310 Aktiengesetz (AktG) sinngemäß.'_ 3. § 6 Abs. 1 des Vertrags wird neu gefasst wie folgt: '(1) Dieser Vertrag ist mit Wirkung vom 12. September 2002 in Kraft getreten. Seine Änderung vom 24. April 2013 (nachfolgend '1. Änderungsvereinbarung') wurde mit der Eintragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam und gilt - mit Ausnahme des durch die 1. Änderungsvereinbarung neu gefassten § 4 (Leitung der Organgesellschaft) - rückwirkend mit Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Eintragung erfolgt war. § 4 in der Fassung der 1. Änderungsvereinbarung gilt seit Eintragung der 1. Änderungsvereinbarung in das Handelsregister des Sitzes der Organgesellschaft. Die Änderung des Vertrags vom 24. März 2017 (nachfolgend '2. Änderungsvereinbarung') wird mit Eintragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam. Der Vertrag wurde für eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2007 abgeschlossen und bisher nicht gekündigt, so dass sich die Vertragsdauer jeweils um ein Jahr verlängert hat. Wird er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr mit entsprechender Kündigungsmöglichkeit. Bei einer Umstellung des Geschäftsjahres der Organgesellschaft tritt an die Stelle des vorgenannten Jahrestages das nächstfolgende Ende eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft. Dieses Kündigungsrecht kann jedoch frühestens mit Wirkung auf einen Zeitpunkt ausgeübt werden, der zumindest fünf Zeitjahre nach dem Beginn des Geschäftsjahres der Organgesellschaft liegt, in dem die 1. Änderungsvereinbarung wirksam geworden ist.' Die 2. Änderungsvereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft sowie des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung des Organträgers. *Frankfurt am Main, den 24. März 2017* DVB Bank SE Dr. Oliver Bernards Britta Sturm *Eschborn, den 24. März 2017* LogPay Financial Services GmbH Michael Heinz Dr. Horst Winzer Die konsolidierte Fassung des geänderten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages lautet wie folgt: _Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag_ Zwischen DVB Bank SE Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main - nachfolgend '*Organträger*' genannt - Und LogPay Financial Services GmbH Schwalbacher Straße 72 65760 Eschborn - nachfolgend '*Organgesellschaft*' genannt - _Präambel_ Der Organträger ist seit deren Gründung am 12. September 2002 an der Organgesellschaft unmittelbar beteiligt. Er hält seither sämtliche Geschäftsanteile an der Organgesellschaft. Der vorliegende Unternehmensvertrag wurde am 19. November 2002 zwischen den Parteien geschlossen und zuletzt am 24. März 2017 geändert. Auf Grund der finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft vereinbaren die Parteien zur Errichtung einer Organschaft im Sinne von §§ 14 ff. KStG hiermit das Folgende: § 1 _Gewinnabführung_ Die Organgesellschaft ist verpflichtet, ihren ganzen ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag und um Zuführungen zu den Rücklagen gemäß § 3 Abs. 1 sowie um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag und erhöht um etwaige den Gewinnrücklagen gemäß § 3 entnommene Beträge, jeweils mit Ablauf des Geschäftsjahres der Organgesellschaft an den Organträger abzuführen. Die Gewinnabführung darf aber den in § 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung genannten Betrag nicht überschreiten. § 2 _Verlustübernahme_ Der Organträger verpflichtet sich hiermit zur Verlustübernahme entsprechend § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung. § 3 _Bildung und Auflösung von Rücklagen_ (1) Ungeachtet der in § 1 enthaltenen Verpflichtung zur Gewinnabführung kann die Organgesellschaft Beträge aus dem Jahresüberschuss in die anderen Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen i.S.v. § 272 Abs. 3 Satz 2 HGB der Organgesellschaft sind gegebenenfalls auf Verlangen des Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. (2) Das Recht der Organgesellschaft, Rücklagen auf Grund handelsrechtlicher Bewertungsvorschriften zu bilden, bleibt unberührt. § 4 _Leitung der Organgesellschaft_ (1) Die Organgesellschaft unterstellt sich der Leitung des Organträgers insoweit, als dies mit den aufsichtsrechtlichen Pflichten der Organgesellschaft aus dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und den hierzu erlassenen Verordnungen und Verlautbarungen der zuständigen Aufsichtsbehörden vereinbar ist. Der Organträger ist berechtigt, den Geschäftsführern der Organgesellschaft Weisungen für die Geschäftsführung unter Beachtung der nach dem ZAG bestehenden

