DGAP-News: BHS tabletop Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung BHS tabletop Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-12 / 15:01 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BHS tabletop Aktiengesellschaft Selb ISIN-Nr. DE0006102007 Wertpapier-Kenn-Nr. 610200 Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein zur 113. Ordentlichen Hauptversammlung der BHS tabletop AG am Dienstag, den 20. Juni 2017 um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr) im Hotel HILTON MUNICH CITY Rosenheimer Str. 15, 81667 München *Tagesordnungspunkte* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BHS tabletop AG*, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 30. März 2017 gebilligt und den Jahresabschluss der BHS tabletop AG damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 2.885.458,36 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer EUR 1.569.888,00 Dividende von EUR 0,46 je Aktie Einstellung in EUR 1.315.570,36 Andere Gewinnrücklagen ------------------------ EUR 2.885.458,36 ------------------------ 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl zum Aufsichtsrat* Die Herren Hans Volker Sprave und Bernd Stoeppel haben ihr Aufsichtsratsmandat am 3. Mai 2017 jeweils mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 20. Juni 2017 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, *Herrn Marco Pagacz* wohnhaft München Direktor Unternehmensentwicklung, Serafin Unternehmensgruppe, München als Nachfolger für Herrn Hans Volker Sprave in den Aufsichtsrat der BHS tabletop AG zu wählen. Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtszeit von Herrn Hans Volker Sprave, mithin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, *Herrn Mario Herrmann* wohnhaft München Rechtsanwalt, Syndikusanwalt Leiter Recht Serafin Unternehmensgruppe, München als Nachfolger für Herrn Bernd Stoeppel in den Aufsichtsrat der BHS tabletop AG zu wählen. Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtszeit von Herrn Bernd Stoeppel, mithin für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1 der Satzung und § 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz aus vier Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Angaben zu Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien sowie zu den persönlichen und den geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: *Marco Pagacz* Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: - eurocylinder systems AG, Apolda (stellvertretender Vorsitzender) Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Herr Marco Pagacz ist alleiniger Vorstand der BHS Verwaltungs AG, München, die laut Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017 gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS tabletop AG hält. Laut Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017 werden Herrn Philipp Haindl, München, über die Serafin GmbH, München, die Serafin 13. Verwaltungs GmbH, München und die BHS Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS tabletop AG zugerechnet. Herr Marco Pagacz befindet sich in einem Anstellungsverhältnis mit der Serafin Unternehmensgruppe GmbH, München, als Direktor Unternehmensentwicklung, Serafin Unternehmensgruppe. Mehrheitsgesellschafterin der Serafin Unternehmensgruppe GmbH ist die Serafin GmbH. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Marco Pagacz in keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär. *Mario Herrmann* Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: - BHS Verwaltungs AG, München (Vorsitzender) - eurocylinder systems AG, Apolda Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Neben der vorstehenden Aufsichtsratstätigkeit bei der BHS Verwaltungs AG, die laut Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017 gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS tabletop AG hält, befindet sich Herr Mario Herrmann in einem Anstellungsverhältnis mit der Serafin Unternehmensgruppe GmbH als Leiter Recht, Serafin Unternehmensgruppe. Mehrheitsgesellschafterin der Serafin Unternehmensgruppe GmbH ist die Serafin GmbH. Laut Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017 werden Herrn Philipp Haindl, München, über die Serafin GmbH, München, die Serafin 13. Verwaltungs GmbH, München und die BHS Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS tabletop AG zugerechnet. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Mario Herrmann in keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär. Die Profile der einzelnen Kandidaten mit ergänzenden Informationen können im Internet unter der Adresse www.bhs-tabletop.de über den Link 'Investor Relations' und dort unter 'Hauptversammlung' eingesehen werden. 6. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt vor, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 18 der Satzung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform und in deutscher Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Aktionäre haben neben der Anmeldung ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erbringen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 30. Mai 2017, 0:00 Uhr Ortszeit (Nachweisstichtag) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Dienstag, den 13. Juni 2017 zugegangen sein: BHS tabletop AG c/o Deutsche Bank AG Securities Production General Meetings Postfach 20 01 07 60605 Frankfurt am Main Deutschland Fax: +49 69 12012-86045 E-Mail: wp.hv@db-is.com

