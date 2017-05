BERLIN (Dow Jones)--Nach der Festnahme einer deutschen Staatsangehörigen durch türkische Sicherheitskräfte dringt die Bundesregierung auf einen schnellen Zugang zu der Frau. Das Auswärtige Amt arbeite mit Hochdruck daran, Mesale Tolu im Gefängnis besuchen zu können, erklärte Ministeriumssprecher Martin Schäfer am Freitag in Berlin. Bislang gebe es noch keinen persönlichen Kontakt. Man gehe aber davon aus, dass Tolus kleines Kind in der Obhut von Verwandten sei.

Wie Schäfer erklärte, war Tolu am 30. April zunächst in Polizeigewahrsam und eine Woche später am 6. Mai in Untersuchungshaft genommen worden. Von beiden Vorgängen seien deutsche Behörden nicht informiert worden, so wie es eigentlich völkerrechtlich nach dem Wiener Übereinkommen geboten gewesen wäre. "Das ist bedauerlich", sagte Schäfer.

Tolu sei deutsche Staatsangehörige, aber wohl keine türkische Staatsangehörige mehr, sagte Schäfer. Sie habe deshalb Anspruch auf konsularische Betreuung durch das deutsche Generalkonsulat in Istanbul. Die Frau befinde sich in einem Gefängnis in der Nähe von Istanbul.

Bisher keine Antwort

Bislang habe das Auswärtige Amt seitens der türkischen Behörden keine Begründung erhalten, warum deutschen Vertretern der Zugang zu Tolu verwehrt werde, erklärte Schäfer. Es gebe bislang schlicht keine Antwort der türkischen Behörden. Dem Auswärtigen Amt sei auch nicht bekannt, warum Tolu verhaftet wurde. Auch über den Beruf der Frau wisse man nichts. Medienberichten zufolge soll sie Übersetzerin oder Journalistin sein.

Insgesamt sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit sechs deutsche Staatsangehörige in der Türkei inhaftiert, unter ihnen der Journalist Deniz Yücel. Darüber hinaus gebe es Fälle, in denen Deutsche mit einem Ausreiseverbot belegt seien.

May 12, 2017

