Original-Research: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ISIN: DE000A1X3X33 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 12.05.2017 Kursziel: 3,36 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 28.4.2017 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research has published a research update on WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33). Analyst Ellis Acklin downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.36. Abstract: WCM has signed a business combination agreement (BCA) with TLG Immobilien AG to form a EUR3bn pan-German commercial real estate company. The takeout price of EUR3.36/share represents is a 17.8% premium to WCM's pro-forma EPRA NAV, and the new TLG shares will carry dividend rights as of 1 January 2017. The WCM Board will support the BCA and recommend that shareholders accept it. TLG also has irrevocable agreements with key shareholders (~50% of the shares and voting rights) to accept the offer. We thus expect a successful takeover and now value the share in line with the EUR3.36 takeover price (previously: EUR4.00). Our rating is now Add (previously: Buy). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,36. Zusammenfassung: WCM unterzeichnete einen Unternehmenszusammenschlussvertrag (BCA) mit TLG Immobilien AG, um eine deutschlandweite EUR3 Mrd. Gewerbeimmobiliengesellschaft zu schaffen. Der Angebotspreis von EUR3,36 pro Aktie stellt eine Prämie von 17,8% auf den WCM pro-forma EPRA NAV dar, und die neuen TLG-Aktien werden ab dem 1. Januar 2017 dividendenberechtigt sein. Das WCM-Management wird das Angebot unterstützen und den Aktionären empfehlen es anzunehmen. TLG gab auch bekannt, dass es eine unwiderrufliche Einigung mit den größten Aktionären der WCM (circa 50% der Aktien und Stimmrechte) erzielt hat, das Angebot zu akzeptieren. Wir erwarten daher eine erfolgreiche Übernahme und bewerten die WCM-Aktie zum Angebotspreis von EUR3,36 (bisher: EUR4,00). Unsere Empfehlung ist nun Hinzufügen (bisher: Kaufen). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15167.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A1X3X33

AXC0261 2017-05-12/15:37