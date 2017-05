Liebe Leser,

ein Paukenschlag für Drillisch und den Kurs der Drillisch-Aktie ist ein neuer Plan, der es in sich hat. Dabei geht es darum, dass Drillisch zusammen mit der Telekommunikations-Tochter von United Internet am deutschen Telekom-Markt auf Platz 4 aufsteigen wird. Was für ein Aufstieg für Drillisch!

Und das ist der Plan: Die Telekom-Tochter von United Internet soll an Drillisch gehen, doch gezahlt wird statt mit Cash mit eigenen Aktien. Dafür gehört dann ein Großteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...