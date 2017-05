Der Bundesfinanzhof hat höchstrichterlich entschieden, das Kartenspiel Bridge steuerlich zu begünstigen. Werden bald auch Doppelkopf, Rommé und Canasta wie Sport behandelt? Es lohnt ein Blick in die Urteilsbegründung.

Bridge-Spieler in ganz Deutschland können sich freuen. In einem bisher unbeachteten Urteil hat der Bundesfinanzhof festgestellt, dass Bridge-Vereine steuerlich zu begünstigen sind. Damit stellt das höchste deutsche Steuergericht das Blattspiel auf eine (Steuer-)Stufe mit Schach. In der Urteilsbegründung, die das in München ansässige Gericht soeben veröffentlichte, schreiben die Richter: "Die Förderung von Turnierbridge ist für gemeinnützig zu erklären." Geklagt hatte ein Dachverband von Bridge-Vereinen, die das Kartenspiel in Deutschland pflegen und fördern. Dabei gibt es auch ein Ligasystem mit Kreis-, Regional- und Bundesliga. Auslöser des ...

