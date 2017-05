WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Ermittlungen wegen möglicher Untreue von Managern bei Zahlungen an Betriebsräte von Volkswagen richten sich auch gegen Vorstände. "Selbstverständlich ist der Aufsichtsrat über das laufende Ermittlungsverfahren gegen aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder sowie Manager des Personalbereiches des Unternehmens informiert", teilte ein Sprecher des VW -Aufsichtsrats am Freitag in Wolfsburg mit.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte bestätigt, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt, sich aber nicht näher zu den Beschuldigten geäußert. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" über den Fall berichtet.

Der Sprecher des Aufsichtsrats betonte, dass nicht etwa gegen Betriebsratschef Bernd Osterloh ermittelt werde. Dieser übernehme "seit vielen Jahren in herausragender Weise Verantwortung für die Belegschaften des Volkswagen-Konzerns". Der Aufsichtsrat bedauere, dass Osterloh nun "Gegenstand der Diskussion ist". Man werde alles tun, um die Vorwürfe gegen Vertreter des Unternehmens aufzuklären./sbr/DP/mis

ISIN DE0007664039

AXC0266 2017-05-12/15:44