Im TSI-Wochenupdate wird ein Rundblick auf das Börsenklima weltweiter Leitindizes geworfen. Heute steht das Verhältnis lang- und kurzlaufender Anleihezinsen im Fokus. In der Wissensecke wird an die Vorwoche (Chancen der Börse Frankreich) angeknüpft und die aktuell trendstärksten Aktien des CAC 40 vorgestellt. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "TSI Gold", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.