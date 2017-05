Berlin (ots) - Der Jugend-Bundesvorstand des türkischen Islamverbandes DITIB ist nach Informationen des rbb geschlossen zurückgetreten.



Dieser Schritt sei erfolgt, nachdem die DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) zwei Jugendvorstandsmitglieder ohne Angaben von Gründen entlassen bzw. zwangsversetzt habe. In dem Rücktrittsschreiben, das dem rbb vorliegt, beklagt der Vorstand des Jugendverband BDMJ (Bund der Muslimischen Jugend) eine massive Behinderung der bisher erfolgreichen Jugendarbeit und eine "von Misstrauen geprägte Stimmung".



Die Schritte gegen die jungen Leute seien ohne Angabe von Gründen erfolgt, Erklärungen seien verweigert worden. "Unsere verzweifelten Hilferufe in den letzten Tagen blieben leider ungehört", heißt es in dem Schreiben weiter. Das alles habe dem BDMJ-Vorstand die Motivation und den Glauben in die muslimische Familie geraubt und mache eine weiter Arbeit unmöglich.



Die DITIB ist der größte deutsche Islamverband. Er unterliegt vereinsrechtlich über die in Deutschland eingesetzten Religionsattachées dem Weisungsrecht des türkischen Religionsministeriums in Ankara. In der jüngeren Vergangenheit ist die DITIB in die Schlagzeilen geraten, weil DITIB-Imame auf Weisung aus der Türkei Gläubige bespitzelt hatten und Informationen über vermeintliche Gülen-Anhänger nach Ankara geliefert hatten. In diesem Zusammenhang ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Spionage gegen DITIB-Funktionäre.



