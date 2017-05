Varta hat zwei Tochtergesellschaften für den Börsengang integriert. Das Unternehmen will weiter wachsen: organisch und durch Zukäufe, wie CEO Herbert Schein im pv magazine-Interview erklärt. Er glaubt auch Batteriezellen für stationäre Energiespeicher in Deutschland für möglich.Die Varta AG will in den nächsten Jahren weiterhin im zweistelligen Bereich beim Umsatz zulegen und das mit organischen Wachstum. Das erklärte CEO Herbert Schein in einem Gespräch mit pv magazine. Die Voraussetzung dafür sei die letzte Umstrukturierung, bei der die beiden heutigen operativen Gesellschaften Varta Microbattery ...

