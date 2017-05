Eine Plattform aus einer Hand für Diensteanbieter zur Schließung der digitalen Kluft und Nutzung der Vorteile von Cloud-Ökonomie

Das Produktpaket beschleunigt die Einführung neuer Technologien, darunter 5G, IoT, Biometrie und künstliche Intelligenz

Netcracker Technology gab heute die Einführung von Netcracker 12 bekannt, einer bahnbrechenden Technologieplattform mit einem umfassenden Produktpaket, das Diensteanbieter bei der Beschleunigung der Digitalisierung und der Nutzung von virtueller sowie Cloud-Infrastruktur nach Maß unterstützt. Netcracker 12 bietet eine integrierte Plattform mit einer Architektur der zwei Geschwindigkeiten sowie innovativen Agilitätsschichten, um eine rasche digitale Kundenbindung voranzutreiben und gleichzeitig das Digitalgeschäft sowie den operativen Bereich zu optimieren.

Diensteanbieter weltweit stehen steigenden Kundenerwartungen gegenüber und sehen sich wachsendem Umsatzdruck ausgesetzt. Dies ist das Ergebnis der Konkurrenz seitens Over-the-Top-Anbietern (OTT), die eine Vielfalt reichhaltiger Medieninhalte und -anwendungen bereitstellen. Die Verbrauchernachfrage nach personalisierten Angeboten, intuitiver Selbstbedienung und einer einheitlichen Erfahrung über alle Kanäle hinweg sowie flexiblen Zahlungsoptionen zwingt Diensteanbieter zu einer Neubewertung ihrer Kundenbindungsmodelle, Dienstleistungsportfolios sowie der Art und Weise, wie sie die Kundenerfahrung gestalten. Gleichzeitig erkennen Diensteanbieter, dass sie in der Wertschöpfungskette im B2B-Markt aufsteigen müssen, um die digitalen Bestrebungen ihrer Unternehmenskunden zu unterstützen, ihr Software-as-a-Service-basiertes Angebot (SaaS) zu erweitern und rentabler zu werden. Netcracker 12 wurde speziell dafür konzipiert, Diensteanbieter bei der Bewältigung dieser sich wandelnden Herausforderungen zu unterstützen.

Das erweiterte Netcracker-12-Produktportfolio trägt den Geschäfts-, Betriebs- und Infrastrukturanforderungen von Anbietern digitaler Dienste Rechnung. Netcracker 12 beinhaltet folgende Produktbereiche:

Digitale Kundenunterstützung , wofür eine Architektur mit mehreren Geschwindigkeiten und fortschrittlichen Analysen eingesetzt wird, um eine nahtlose Kundenerfahrung auf allen Kanälen zu ermöglichen. Dieser Bereich bietet ein umfangreiches Anwendungs- und Partnerökosystem sowie umfasst Angebote für Customer Channel Management (Kundenkanalmanagement), Sales Marketing Management (Vertriebsmanagement), Customer Journey Management (Kundenerfahrungsmanagement) und E-Commerce Marketplace (E-Kommerz und Marktplatz).

, wofür eine Architektur mit mehreren Geschwindigkeiten und fortschrittlichen Analysen eingesetzt wird, um eine nahtlose Kundenerfahrung auf allen Kanälen zu ermöglichen. Dieser Bereich bietet ein umfangreiches Anwendungs- und Partnerökosystem sowie umfasst Angebote für Customer Channel Management (Kundenkanalmanagement), Sales Marketing Management (Vertriebsmanagement), Customer Journey Management (Kundenerfahrungsmanagement) und E-Commerce Marketplace (E-Kommerz und Marktplatz). Digitale Geschäftsunterstützung , wobei Legacy-IT-Umgebungen für die Kunden-, Partner- und Umsatzverwaltung in Cloud-basierte, flexible, kosteneffiziente sowie digitale Geschäftssysteme transformiert werden. Dieser Bereich umfasst Angebote für Customer Partner Management (Kunden- und Partnermanagement), Revenue Management (Umsatzmanagement) und Product Management (Produktmanagement).

, wobei Legacy-IT-Umgebungen für die Kunden-, Partner- und Umsatzverwaltung in Cloud-basierte, flexible, kosteneffiziente sowie digitale Geschäftssysteme transformiert werden. Dieser Bereich umfasst Angebote für Customer Partner Management (Kunden- und Partnermanagement), Revenue Management (Umsatzmanagement) und Product Management (Produktmanagement). Digitale Betriebsunterstützung hilft Diensteanbietern dabei, zügig neue digitale, virtualisierte, Cloud- und Mehrwertdienste über Hybridnetzwerke hinweg bereitzustellen. Diese Schicht enthält Hybrid Service and Resource Management (Management von Hybriddiensten und -ressourcen), Infrastructure Management (Infrastrukturmanagement), NFV Management Orchestration (Management und Orchestrierung von Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und SDN Controllers (Software-definierte Netzwerk-Controller).

hilft Diensteanbietern dabei, zügig neue digitale, virtualisierte, Cloud- und Mehrwertdienste über Hybridnetzwerke hinweg bereitzustellen. Diese Schicht enthält Hybrid Service and Resource Management (Management von Hybriddiensten und -ressourcen), Infrastructure Management (Infrastrukturmanagement), NFV Management Orchestration (Management und Orchestrierung von Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und SDN Controllers (Software-definierte Netzwerk-Controller). Digitale und Cloud-Infrastruktur besteht aus einer Reihe von virtuellen Netzwerkfunktionen (VNFs) mit Mehrwert, um Diensteanbietern bei der Monetarisierung ihrer Investitionen in virtuelle Infrastruktur zu helfen. Dies umfasst Customer-Edge VNFs, Core VNFs, Value-Added VNFs sowie Data-Center- NFVI- und IoT- M2M-Module.

besteht aus einer Reihe von virtuellen Netzwerkfunktionen (VNFs) mit Mehrwert, um Diensteanbietern bei der Monetarisierung ihrer Investitionen in virtuelle Infrastruktur zu helfen. Dies umfasst Customer-Edge VNFs, Core VNFs, Value-Added VNFs sowie Data-Center- NFVI- und IoT- M2M-Module. Fortschrittliche Analysen setzen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und eine Reihe von Analysemodulen ein, die für in- und externe Abläufe eingesetzt werden können, um umfassendere Einblicke zu gewinnen. Der Anwendungsfall-basierte Ansatz hinsichtlich Rentabilität und agile Abläufe trägt zur Maximierung des Kundenwerts und der Investitionsrendite bei.

setzen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und eine Reihe von Analysemodulen ein, die für in- und externe Abläufe eingesetzt werden können, um umfassendere Einblicke zu gewinnen. Der Anwendungsfall-basierte Ansatz hinsichtlich Rentabilität und agile Abläufe trägt zur Maximierung des Kundenwerts und der Investitionsrendite bei. Cloud-Plattform , eine Mikrodienst-basierte, Cloud-native Plattform, die als das Fundament aller Produkte und Lösungen von Netcracker fungiert. Die Cloud-Plattform versetzt Diensteanbieter in die Lage, von Cloud-Ökonomie zu profitieren. Dies ermöglicht es ihnen, klein anzufangen und im Handumdrehen Anpassungen vorzunehmen. Auf diese Weise können sie eine Reihe von Geschäfts- und Unternehmensanwendungen zügig zu niedrigeren Kosten einsetzen. Die Plattform kann mittels eines Entwicklungs- und Betriebsansatzes (DevOps) in Private Clouds, Public Clouds oder Hybrid Clouds implementiert werden.

, eine Mikrodienst-basierte, Cloud-native Plattform, die als das Fundament aller Produkte und Lösungen von Netcracker fungiert. Die Cloud-Plattform versetzt Diensteanbieter in die Lage, von Cloud-Ökonomie zu profitieren. Dies ermöglicht es ihnen, klein anzufangen und im Handumdrehen Anpassungen vorzunehmen. Auf diese Weise können sie eine Reihe von Geschäfts- und Unternehmensanwendungen zügig zu niedrigeren Kosten einsetzen. Die Plattform kann mittels eines Entwicklungs- und Betriebsansatzes (DevOps) in Private Clouds, Public Clouds oder Hybrid Clouds implementiert werden. Schichten für Geschäfts-, Betriebs- und Infrastrukturagilität,, die aus einem umfassenden API-Ökosystem bestehen, das die Netcracker-12-IT-Architektur mit mehreren Geschwindigkeiten unterstützt. Diensteanbieter erhalten damit die Möglichkeit, die Entwicklung, die Einführung und die Monetarisierung von neuen digitalen Diensten zu beschleunigen.

Ein erweitertes Portfolio professioneller Dienstleistungen ergänzt das Netcracker-12-Produktpaket. Es stellt sicher, dass die Netcracker-Kunden über die Funktionen und die Unterstützung verfügen, die sie benötigen, um den komplexen Anforderungen einer IT-Architektur mit mehreren Geschwindigkeiten Rechnung zu tragen, während sie Initiativen für digitale Transformation und Virtualisierung ins Leben rufen. Das Portfolio umfasst Dienste für Business Operational Consulting (Geschäfts- und Betriebsberatung), End-to-End Turnkey Delivery (schlüsselfertige Lieferung aus einer Hand), Support Maintenance (Support und Wartung), Managed Services End-to-End Outsourcing (verwaltete Dienste und Outsourcing aus einer Hand), Cloud Enablement (Cloud-Unterstützung) und Agile Development DevOps (agile Entwicklung sowie Entwicklung und Betrieb).

"Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkt-, Dienste- und Lösungspakete unterstreicht unser Engagement für Innovation mit dem Ziel, den sich ständig wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, die derzeit die Transformation zu digitalen Dienstleistern vollziehen sowie die Virtualisierung mit hohem Tempo vorantreiben", erklärte Sanjay Mewada, Chief Strategy Officer bei Netcracker. "Netcracker 12 bietet die zugrunde liegende Plattform, die Diensteanbieter in die Lage versetzt, sich auf dem B2C-Markt zu behaupten, in der B2B-Wertschöpfungskette aufzusteigen sowie nahtlos zu einer Cloud- und virtualisierten Infrastruktur zu migrieren. Dabei können sie von den Einsparungen sowie der höheren Rendite der Cloud-Ökonomie profitieren."

Über Netcracker Technology

NetCracker Technology, eine 100%ige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, ist eine modern ausgerichtete Softwaregesellschaft, die unternehmenskritische Lösungen für Diensteanbieter rund um den Globus zur Verfügung stellt. Unser umfassendes Portfolio an Softwarelösungen und professionellen Serviceangeboten ermöglicht digitale Transformationen in großem Maßstab, indem das Potenzial von Cloud-Systemen, Virtualisierung und der Veränderungen im Rahmen des mobilen Ökosystems ausgeschöpft wird. Mit einem umfassenden Serviceangebot und einer mehr als 20-jährigen Erfolgsgeschichte sowie unserer einzigartigen Kombination von Technologie, Fachwissen und Kompetenzen unserer Mitarbeiter unterstützen wir Unternehmen bei der Transformation ihrer Netzwerke und versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netcracker.com.

