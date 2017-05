Viele Deutsche würden sich auch von einem Roboter operieren lassen, zeigt eine aktuelle Studie. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist offen für die Revolution der Medizin durch künstliche Intelligenz - mit Einschränkungen.

Bislang legten Patienten ihr Schicksal in die Hände von Ärzten und Chirurgen. Das könnte sich in Zukunft ändern. Denn Roboter und künstliche Intelligenz erhalten schnell Einzug in das deutsche Gesundheitswesen - zumindest wenn es nach vielen Deutschen geht. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung PwC mit 11.000 Befragten aus zwölf Ländern sind 41 Prozent offen, eine Untersuchung durch einen Roboter durchführen zu lassen. 43 Prozent wären sogar zu kleineren Eingriffen wie Augenoperationen bereit. Nur ein Viertel der Befragten lehnte die Vorstellung künstlicher Intelligenz in der Medizin grundsätzlich ab.

Die Möglichkeiten von Robotik und künstlicher Intelligenz zur Diagnose und Behandlung sind bereits vielfältig. So ist eine verbesserte Diagnostik bei Brustkrebs ...

