Niedrige Zinsen verleiten dazu, sich seine Wünsche mit Ratenkrediten zu erfüllen. Diese sind aber nicht für alle sinnvoll - vielmehr sollte man vorab Angebote sorgfältig vergleichen. Feste Regeln dienen der Orientierung.

In Niedrigzinszeiten leben immer mehr Deutsche auf Pump. Banken haben im vergangenen Jahr neue Kredite im Wert von insgesamt 141,3 Milliarden Euro verliehen - 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Bankenfachverband berechnet hat. Das verwundert nicht, denn die Bedingungen für Darlehen sind günstig: Der Durchschnittszins für Ratenkredite sinkt seit Jahren - aktuell liegt der effektive Jahreszinssatz nach Angaben der Bundesbank bei 5,62 Prozent und damit um sieben Prozent niedriger als im Vorjahr und sogar um 28 Prozent tiefer als 2011. Gleichzeitig haben immer mehr Menschen einen Arbeitsplatz, die Reallöhne steigen: allein im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent. Die Konsumenten erreichen also eine bessere Bonität, sie werden kreditwürdiger.

Unter solchen Voraussetzungen klingen Ratenkredite tatsächlich verlockend, wenn man sich etwa ein neues Auto oder eine neue Einbauküche leisten will, aber das Geld nicht verfügbar hat. Das Prinzip ist einfach, die zu zahlende Summe steht von Anfang an fest: Ein Geldhaus leiht einem die benötigte Summe und man zahlt sie anschließend in regelmäßigen Raten zu einem festgelegten Zinssatz zurück.

Doch Verbraucherschützer mahnen zur Vorsicht. Nicht für jeden lohnt sich ein Ratenkredit. Manche Banken oder Online-Portale werben zwar mit sehr niedrigen Zinsen, diese gelten aber oft nur für Kunden mit bester Bonität. Max Herbst, Inhaber der Finanzberatung FMH, erklärt: "Nur zwei bis drei Prozent aller Konsumenten bekommen tatsächlich die Top-Konditionen aus der Werbung." Die große Mehrheit erhalte nur den Zinssatz für "gute" Bonität.

Hinzu kommt: Je mehr laufende Ratenkredite ...

