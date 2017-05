Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat HeidelbergCement von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 87 Euro angehoben. Die Risiken im Asien- und Afrikageschäft seien nun im Kurs des Baustoffkonzerns berücksichtigt, schrieb Analyst Manish Beria in einer Studie vom Freitag. Beria erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019, da das Unternehmen seine Finanzierungskosten in den kommenden Quartalen deutlich reduzieren dürfte./la/zb

ISIN: DE0006047004