Samstag, 13. Mai



Berlin: Bürgerfest zum einjährigen Bestehen der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA



Die EU in 30 Minuten erkunden - das verspricht die multimediale Dauerausstellung ERLEBNIS EUROPA im Herzen Berlins am Pariser Platz. Sie wird heute ein Jahr alt. In dieser Zeit haben 130.000 Besucher die Ausstellung besucht. Zu diesem Anlass veranstalten die Vertretung der Europäischen Kommission und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland ein Bürgerfest. Dabei können Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft der EU diskutieren. Angeboten wird auch ein Kinderprogramm sowie Live-Musik. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, Zeit: 10.00 bis 18.00 Uhr. Weitere Informationen unter: http://ots.de/yZTC0



Montag, 15. Mai



Hannover: Jean-Claude Juncker hält Festansprache im Niedersächsischen Landtag



Der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker hält auf Einladung des Präsidenten des Niedersächsischen Landtages Bernd Busemann bei der Feierstunde anlässlich des 70. Jahrestages der Konstituierenden Sitzung des ersten frei gewählten Niedersächsischen Landtages eine Festrede. Weitere Informationen unter http://ots.de/lq0f8.



Saarbrücken: EU-Kommissar Andriukaitis bei Helmholtz-Institut



EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis wird in Saarbrücken das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung http://ots.de/m7t7y besuchen.



Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments



Auf der Plenartagung wird zunächst der Jahresbericht 2015 zur Betrugsbekämpfung vorgestellt, gefolgt von einer gemeinsamen Aussprache zur Kohäsionspolitik. Dabei wird über das Thema "Der richtige Finanzierungsmix für Europas Regionen" debattiert sowie über Zukunftsperspektiven der technischen Hilfe im Rahmen der Kohäsionspolitik. Weiterhin sprechen die Parlamentarier voraussichtlich über den Einfluss der Technologie auf die Zukunft des Finanzsektors und den EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020. Außerdem geht es um die Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln und Verbesserung der Lebensmittelsicherheit. Die Tagesordnung kann hier http://ots.de/0uZBw nachgelesen werden.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Auswärtige Angelegenheiten



Die Minister werden eine Bestandsaufnahme der Umsetzung der Globalen Strategie der EU im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung vornehmen. Zudem werden sie die Lage am Horn von Afrika erörtern. Im Vordergrund stehen dabei voraussichtlich die politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen sowie die Auswirkungen der Lage in der gesamten Region des Roten Meeres. Auch die Beziehungen zwischen der EU und Afrika sind Thema im Rat. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Mitteilung der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Federica Mogherini, und der Kommission werden die Ratsmitglieder über einen neuen Impuls für die Partnerschaft Afrika-EU beraten. Das Ergebnis der Beratungen wird in die Vorbereitungen für den EU-Afrika-Gipfel im November einfließen. Auch eine Überprüfung der Östlichen Partnerschaft steht auf der Agenda. Die Tagesordnung kann hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/05/15/ eingesehen werden.



Brüssel: Kooperationsrat EU-Tadschikistan



Die Tagesordnung wird vorab hier http://ots.de/1iEK8 veröffentlicht.



Dienstag, 16. Mai



Speyer: EU-Kommissar Oettinger spricht bei Europäischen Finanztagen



Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer (FÖV) lädt in Kooperation mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) zu einer Veranstaltung zum Thema "Zukunft der EU-Finanzen" ein. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wird ein Impulsreferat zum Thema "EU27: Herausforderungen für den künftigen EU-Finanzrahmen" halten. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://www.foev-speyer.de/de/news.php?p_id=44&newsId=65&action=show.



Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung



Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/ymTI7 abgerufen werden.



Straßburg: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft Kommissionskandidatin Gabriel



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird sich mit der bulgarischen Europaabgeordneten Mariya Gabriel treffen. Die bulgarische Regierung hat Gabriel als Kommissarin vorgeschlagen. Der Posten ist seit dem Rücktritt von Kristalina Georgieva unbesetzt.



Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments



Am zweiten Tag der Plenarsitzung wird das Parlament erneut über die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU sprechen. Die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Federica Mogherini, wird eine Erklärung zur EU-Strategie für Syrien abgeben. Die Parlamentarier sprechen über das Freihandelsabkommens zwischen der EU und Südkorea sowie voraussichtlich über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen. Abstimmungen erfolgen voraussichtlich zum Übereinkommen zwischen der EU und Norwegen über zusätzliche Regeln in Bezug auf das Instrument für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa sowie anlässlich des Beitritts Kroatiens zum Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Bosnien und Herzegowina und zum Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Mongolei. Die Tagesordnung kann auch hier http://ots.de/6E3cV abgerufen werden.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Allgemeine Angelegenheiten



Die Minister werden die Tagung des Europäischen Rats am 22./23. Juni vorbereiten und den Stand der Umsetzung von früheren Schlussfolgerungen des Europäischen Rates bewerten. Die Europäische Kommission wird über ihre Folgemaßnahmen zum Weißbuch zur Zukunft der EU berichten und den Rat über die Rechtsstaatlichkeit in Polen informieren. Die Tagesordnung wird vorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2017/05/16/ veröffentlicht.



Brüssel: Rat des Europäischen Wirtschaftsraums



Informationen zu den Themen des Rates werden vorab hier http://ots.de/jCKex veröffentlicht.



EuGH-Urteil im Streit Landeskreditbank Baden-Württemberg gegen EZB



Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus zur Überwachung von Banken im Euro-Währungsgebiet und in den übrigen teilnehmenden EU-Ländern eingerichtet. Nach der Verordnung überwacht die EZB bedeutende Banken unmittelbar. Die Landeskreditbank Baden-Württemberg beanstandet vor dem Gericht der EU ihre Einstufung als bedeutende Bank. Sie macht u.a. geltend, dass die Einstufung als bedeutend allein anhand der Größe keine direkte Beaufsichtigung durch die EZB rechtfertige. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-122/15.



Mittwoch, 17. Mai



Berlin: EU-Kommissar Julian King bei Bürgerdialog und politischen Gesprächen



Das Thema Sicherheit ist für die aktuelle Kommission seit Beginn ihrer Amtszeit ein ständiges Anliegen. Dazu lädt die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland zu einem Bürgerdialog mit dem für die Sicherheitsunion zuständigen Kommissar Julian King ein. In der Diskussion soll es darum gehen, welchen Beitrag die EU für die Sicherheit der Bürger leisten kann und wie den Bedrohungen durch Terrorismus und organisierter Kriminalität gemeinsam entgegentreten werden kann. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen unter https://www.facebook.com/eu.kommission/ Online können auch Fragen gestellt werden auf https://www.sli.do/ unter dem Hashtag EUSicherheitsunion. Anmeldung und weitere Informationen unter http://ec.europa.eu/germany/events/wie-sicher-ist-europa_de. Zuvor wird sich King mit Bundesinnenminister Thomas de Maiziere und Bundesjustizminister Heiko Maas treffen.



Wismar/Berlin: EU-Kommissar Oettinger bei politischen Gesprächen



EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wird eine Rede beim jährlichen Treffen der Europaminister der Bundesländer in Wismar halten. Außerdem wird Oettinger in Berlin mit Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus den Arbeitsgruppen zu Europa und Haushalt sprechen.



Straßburg: Juncker bei Plenartagung des Europäischen Parlaments



Das Schwerpunktthema der heutigen Aussprache sind die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 29. April 2017 zum beantragten Austritt Großbritanniens aus der EU. Um 9 Uhr spricht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem Plenum. Als nächster Tagesordnungspunkt folgt eine Ansprache von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Darüber hinaus sprechen die Abgeordneten über grenzüberschreitende Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt sowie über den Jahresbericht 2014 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Details zur Tagesordnung können hier http://ots.de/R7xjj eingesehen werden.



Berlin: Konferenz "Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten: notwendiges Instrument zur Fortführung des europäischen Projekts?"



Der Botschafter der Französischen Republik, Philippe Etienne, und der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, Richard Kühnel, laden ein zu einer Konferenz zum Thema "Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten: notwendiges Instrument zur Fortführung des europäischen Projekts?". Als Redner sind Jean-Louis Bourlanges, Europaabgeordneter bis 2007 und Essayist sowie Karl Lamers, ehemaliger außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingeladen. Die Konferenz findet um 18 Uhr in der Französischen Botschaft statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung hier http://ots.de/lVH2U.



Donnerstag, 18. Mai



Berlin: EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis bei Messe REFRESH Food Waste 2017



Mit dem EU-Projekt REFRESH ("Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain") werden innovative Ansätze zur Vermeidung und Verwertung von Lebensmittelabfällen entlang aller Abschnitte der Versorgungskette untersucht. Hierfür kooperieren 26 Partner aus 12 europäischen Ländern und China, um gemeinsam auf das Ziel hinzuarbeiten, die Lebensmittelverschwendung im Einzelhandel und von Konsumenten zu halbieren, Lebensmittelverluste entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu reduzieren und übertragbare Lösungsansätze zu entwickeln. Bei der Konferenz wird EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis um 16.45 Uhr ein Impulsreferat halten. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/pbNLC.



Bad Neuenahr: G20-Minister-Treffen für Arbeit und Beschäftigung mit EU-Kommissarin Thyssen (bis 19.5.)



Die Förderung des integrativen Wirtschaftswachstums und die Bekämpfung von Ungleichheiten ist eine der Prioritäten, die sich Deutschland für seine G20-Präsidentschaft gesetzt hat. Bei ihrem Treffen wollen die Arbeitsminister der G20-Staaten unter Beteiligung von EU-Beschäftigungskommissarin Marianne Thyssen eine entsprechende Abschlusserklärung verabschieden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://www.g20ewg.org/index.php/g20about/ewg



Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments



Am letzten Tag der Plenarsitzung wird voraussichtlich die Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft Thema im Parlament sein. Außerdem wird über eine längere Lebensdauer für Produkte und die damit verbundenen Vorteile für Verbraucher und Unternehmen diskutiert. Eine Abstimmung ist vorgesehen zum Beitritt der EU zum Internationalen Beratenden Baumwollausschuss (ICAC). Die Tagesordnung kann hier http://ots.de/YiYk4 eingesehen werden.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Auswärtige Angelegenheiten (Verteidigung)



Ein Schwerpunkt des Treffens ist die Globale Strategie der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Voraussichtlich werden die Möglichkeiten einer Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) sowie einer von den Mitgliedstaaten gelenkten koordinierten jährlichen Überprüfung der Verteidigung (CARD) beraten. Auch die Stärkung der EU-Krisenreaktionsinstrumente wird diskutiert werden. In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO wird das Paket von Vorschlägen für die Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung von Warschau Thema sein. An der Aussprache wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Die Verteidigungsminister werden außerdem gemeinsam mit den Innenministern die Terrorismusbekämpfung erörtern. Informationen zum Ratstreffen können hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/05/18/ eingesehen werden.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Justiz und Inneres



Der Rat wird voraussichtlich den Stand der Umsetzung der Grundsätze für Verantwortung und Solidarität erörtern. Darüber hinaus wird er Schlussfolgerungen zu den Schwerpunkten der EU in Bezug auf die Bekämpfung von schwerer und organisierter Kriminalität für die Jahre 2018 bis 2021 annehmen. Gemeinsam mit den Verteidigungsministern wird es eine Diskussion zur Terrorismusbekämpfung geben, gemeinsam mit den Entwicklungsministern eine Debatte zu den externen Aspekten der Migration. Details zur Tagesordnung werden vorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2017/05/18/ veröffentlicht.



Valletta: Informelles Treffen der Energieminister (bis 19. Mai)



Die Energieminister der EU- und EEA/EFTA-Staaten tauschen sich über den Vorschlag zur Energieeffizienz aus, der Teil des Maßnahmenpakets der Kommission "Saubere Energie für alle Europäer" ist. An dem Treffen nehmen auch Maros Sevcovic Vizepräsident der EU-Kommission und zuständig für die Energieunion sowie Miguel Arias Canete, EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie teil. Weitere Informationen zum informellen Treffen der Energieminister sind auf der Homepage der maltesischen Ratspräsidentschaft http://ots.de/x8oDP und der Homepage des Rats http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2017/05/18-19/ zusammengestellt.



Luxemburg: EuGH verhandelt über Champagner-Sorbet bei Aldi



Das Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne verlangt von Aldi Süd, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Tiefkühlkost die Bezeichnung "Champagner Sorbet" zu benutzen. Der Lebensmittel-Discounter hatte Ende 2012 ein Sorbet, das tatsächlich 12% Champagner enthielt, unter dieser Bezeichnung angeboten und in Prospekten beworben. Der Verband sieht darin eine Verletzung der geschützten Ursprungsbezeichnung "Champagne". Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-393/16.



Luxemburg: EuG-Urteil über restriktive Maßnahmen gegen den Cousin von Assad



Der Cousin des syrischen Präsidenten Al-Assad steht seit 2011 auf der EU-Liste derjenigen Personen, für die ein EU-Ein- und Durchreiseverbot gilt und deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind. 2016 beließ der Rat ihn mit folgender Begründung auf dieser Liste: "Durch seine Geschäftsinteressen finanziert und unterstützt er das syrische Regime. Er ist ein einflussreiches Mitglied der Makhlouf-Familie und eng mit der Assad-Familie verbunden; Cousin von Präsident Bashar Al-Assad." Der Mann hat gegen diese Maßnahme geklagt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-410/16.



Freitag, 19. Mai



Berlin: G20-Gesundheitsminister-Treffen mit EU-Kommissar Andriukaitis (bis 20.5.)



Bei dem Treffen werden die G20-Gesundheitsminister unter Beteiligung von EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis erörtern, wie sich das globale Gesundheitsrisikomanagement verbessern lässt. Mit der Simulation einer fiktiven Krise soll Einblicke in die Reaktions- und Koordinationsmechanismen gewonnen werden um sich noch besser auf einen echten Notfall vorbereiten zu können. Weitere Informationen zu dem Treffen finden Sie hier http://ots.de/tQBmB.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Auswärtige Angelegenheiten (Entwicklung)



Das Ratstreffen beschäftigt sich mit Entwicklungsfragen. Die Minister werden zunächst über die humanitäre Lage in Afrika, im Jemen und in Syrien beraten. Insbesondere werden die Entwicklungsminister sich voraussichtlich zu den humanitären Krisen und der Gefahr von Hungersnot in verschiedenen afrikanischen Ländern wie Nigeria, Südsudan und Somalia äußern. Weiterhin wird es um die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP-Staaten) nach 2020 gehen, wenn das Partnerschaftsabkommen zwischen den AKP-Staaten und der EU ausläuft. Zudem wird die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung diskutiert. Details zur Tagesordnung werden vorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/05/19/ veröffentlicht.



