FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat General Electric von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 24 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Elektro- und Industriekonzerns erschienen angesichts der schwachen Gewinnqualität überbewertet, schrieb Analyst John Inch in einer Studie vom Freitag. Der Experte verwies auf hohe Pensionsverpflichtungen. Zudem sei die Steuerquote für den Konzern aktuell sehr niedrig, was künftig zu Gegenwind führen könnte. Der schwache Mittelzufluss (Cashflow) dürfte sich in den kommenden Quartalen noch verschlechtern./mis/zb

ISIN US3696041033

AXC0278 2017-05-12/16:27