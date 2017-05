TORONTO, ONTARIO, Kanada -- (Marketwired) -- 05/12/17 -- Rubicon Minerals Corporation (TSX: RMX)(OTC: RBYCF) ("Rubicon" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es den ungeprüften konsolidierten Geschäftsbericht für das erste Quartal sowie alle dazugehörigen Managementanalysen und -berichte ("MD&A"\) für die drei Monate bis zum 31. März 2017 vorgelegt hat. Das Unternehmen bestätigt, dass Kopien der Zwischenbilanzen von Rubicon unter www.rubiconminerals.com oder www.sedar.com eingesehen werden können.

Spezifische Punkte aus dem konsolidierten Bilanzbericht des ersten Quartals 2017:

-- Zahlungsmittelbestand: Am 31. März 2017 betrugen die Barmittel und geldnahen Anlagen 33,5 Mio. CAD. Am 11. Mai 2017 betrugen die Barmittel und geldnahen Anlagen rund 31,8 Mio. CAD. -- Ausgaben für Exploration und Bewertung: für den dreimonatigen Zeitraum, der am 31. März 2017 endete, gab das Unternehmen rund 1,5 Mio. CAD für die Exploration aus. Die Summe setzt sich zusammen aus Ausgaben für externe Berater, für die Neuaufzeichnung historischer Kernproben, für die Mobilisation der Bohranlagen und für die Bohrkosten. Rubicon erwartet, dass die Explorationskosten mit dem Anlaufen des Abbauprogramms steigen werden. -- Allgemeine und Verwaltungsausgaben, Gehälter und Zusatzleistungen, Beratungs- und Fachpersonalkosten: für den dreimonatigen Zeitraum, der am 31. März 2017 endete, hat das Unternehmen rund 0,9 Mio. CAD an Ausgaben für allgemeine und Verwaltungsausgaben, Gehälter und Zusatzleistungen, Beratungs- und Fachpersonalkosten getätigt. Das Unternehmen erwartet, dass diese Ausgaben für die verbleibenden Quartale 2017 konstant bleiben.

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem konsolidierten Bilanzbericht sowie den dazugehörigen Managementanalysen und -berichten für den am 31. März 2017 abgeschlossenen Zeitraum.

Aktualisierung des Explorationsprogramms 2017

Zum 11. Mai 2017 hat das Unternehmen 3.873 Meter Kernproben von historischen Bohrungen für strukturelle Geologie neu aufgezeichnet - unverändert im Vergleich zur letzten Explorationsaktualisierung vom 29. März 2017. Rubicon hat das Neuaufzeichnen historischer Kernproben zeitweise unterbrochen, um dem Aufzeichnen von neuen Kernproben des aktuellen Bohrprogramms Vorrang zu geben. Das Neuaufzeichnen historischer Kernproben wird danach wieder neu gestartet. Die Analyse der strukturellen Geologie durch Golder Associates Inc. läuft noch. Rubicon fährt mit der orientierten Diamantbohrung der F2-Goldlagerstätte in den Bereichen 244- und 305-Meter fort und hat mit der Infill- und Step-out-Bohrung im 610-Meter-Bereich mit einer zweiten Bohrplattform im April 2017 planmäßig begonnen. Es wurde bisher keine Bohrung im 610-Meter-Bereich vorgenommen. Zum 11. Mai 2017 hat das Unternehmen rund 3.302 m kombinierte Bohrungen abgeschlossen. Die folgende Tabelle zeigt den Fortschritt der Explorationsaktivitäten, die bis dato durchgeführt wurden:

---------------------------------------------------------------------------- Explorationsaktivität Seit Jahresbeginn bis dato Geplant ---------------------------------------------------------------------------- Neuaufzeichnung historischer Kernproben 3.873 m 10.000 m ---------------------------------------------------------------------------- Bohrungen in den Bereichen von 244 und 305 Metern 2.753 m 3.500 m ---------------------------------------------------------------------------- Bohrungen im 610-Meter-Bereich 549 m 20.000 m ----------------------------------------------------------------------------

Weitere Einzelheiten zum Explorationsprogramm 2017 finden Sie in Rubicons Pressemitteilung vom 10. Januar 2017. Das Unternehmen plant regelmäßige Aktualisierungen, während es die zahlreichen Elemente des Explorationsprogramms ausführt.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Warnhinweisen

Diese Pressemitteilung enthält Angaben, die "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemeinsam "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne des jeweils geltenden Wertpapiergesetzes von Kanada und den Vereinigten Staaten darstellen. Grundsätzlich sind diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie zum Beispiel "glaubt", "beabsichtigt ", "kann", "wird", "soll", "plant", "antizipiert", "potenziell", "erwartet", "schätzt", "prognostiziert", "Budget", "wahrscheinlich", "Ziel" und ähnliche Ausdrücke zu erkennen oder aufgrund von Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht oder erzielt werden können oder auch nicht. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben sein, wie zum Beispiel in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die weiter anhalten oder die möglicherweise Auswirkungen auf die Zukunft haben. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere derzeitigen Erwartungen und Annahmen wieder und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von etwaigen, in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen hinsichtlich der geplanten Exploration an der F2-Goldlagerstätte.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Datum der Aussagen und stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage von Fakten und Annahmen dar, welche dieses für vernünftig erachtet. Sollten sich diese Meinungen und Schätzungen als falsch herausstellen, können die tatsächlichen bzw. zukünftigen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von Rubicon von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder mit diesen impliziert sind, erheblich abweichen können. Diese Faktoren umfassen u. a. folgende: mögliche Abweichungen bei der Mineralisierung, des Erzgehalts oder der Ausbeute oder der Durchflussrate; Unsicherheit von Mineralrohstoffen, Unfähigkeit, das Explorationspotenzial auszuschöpfen und die Mineralqualität und die Mineralausbeute zu erzielen; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; tatsächliche Ergebnisse der Reklamationsaktivitäten; Unsicherheit zukünftiger Tätigkeiten, Verzögerungen bei Fertigstellung der Explorationspläne gleich aus welchem Grund einschließlich unzureichendes Kapital, Verzögerungen bei Genehmigungen und Personalmangel; Schlussfolgerungen zu zukünftigen wirtschaftlichen oder geologischen Auswertungen; Änderung der Projektparameter, da die Pläne weiter präzisiert werden; Ausfall von Geräten oder Prozessen, um wie geplant weiterzuarbeiten; Unfälle und sonstige Risiken in der Bergbauindustrie; Verzögerungen und andere Risiken in Bezug auf die Tätigkeiten; Zeitpunkt und Erhalt von Genehmigungen von Aufsichtsbehörden; die Fähigkeit von Rubicon und anderen relevanten Parteien, aufsichtsrechtlichen Bestimmungen nachzukommen; die Fähigkeit von Rubicon, ihren Verpflichtungen aus wichtigen Vereinbarungen nachzukommen, einschließlich Finanzierungsvereinbarungen; die Verfügbarkeit von Mitteln für vorgeschlagene Programme und Betriebskapital zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit dritter Dienstleister, Leistungen zu angemessenen Bedingungen und fristgerecht zu erbringen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, wichtige Führungskräfte bzw. wichtiges Betriebspersonal zu binden; Kosten für Umweltauflagen und potenzielle umweltbezogene Haftung; Unzufriedenheit der Gemeinschaften vor Ort oder Streitigkeiten mit diesen oder den Ureinwohnern; Ausfall von Anlagen, Geräten oder Prozessen, um wie geplant tätig zu sein; Marktbedingungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Bedingungen; unsere Fähigkeit, genügend Cashflow aus unserem Geschäftsbetrieb zu generieren oder eine ausreichende Finanzierung zu erhalten, um unsere Kapitalausgaben und das nötige Betriebskapital abzudecken und unseren anderen Verpflichtungen nachzukommen; die Volatilität unseres Aktienkurses und die Eignung unserer Stammaktien, weiterhin an der TSX notiert zu bleiben und gehandelt zu werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten für das Datum dieser Pressemitteilung. Rubicon lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger bzw. sonstiger Ereignisse zu aktualisieren, außer soweit dies aufgrund geltender Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, die Risiken, die im Jahresbericht mit Datum vom 29. März 2017 unter dem Punkt "Risikofaktoren" und in anderen Bekanntmachungen, die das Unternehmen unter www.sedar.com veröffentlicht, genannt werden, sorgfältig zu prüfen und für eine Besprechung derjenigen Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Rubicon von geplanten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften in der Zukunft, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder mit diesen impliziert sind, wesentlich unterscheiden könnten. Die Leser werden darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die zuvor genannte Liste der Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Potenziellen Investoren wird daher empfohlen, sich den in dieser Pressemitteilung enthaltenen ausführlicheren Bericht von Rubicon zur Geschäfts- und Finanzlage sowie zu den Zukunftsaussichten anzusehen. Die hierin genannten zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als solche ausgewiesen.

