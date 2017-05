(Neu: Aktuelle Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme des Mobilfunkers Drillisch durch den Internet- und Telekomkonzern United Internet hat die Aktien der beiden TecDax-Unternehmen am Freitag befeuert. So schnellten die Drillisch-Anteile zuletzt um rund 10 Prozent auf 53,51 Euro hoch, nachdem sie zuvor sogar bis auf ein Rekordhoch bei 54,13 Euro gestiegen waren. Für die im TecDax stark gewichteten United-Internet-Aktien ging es um in der Spitze um bis zu 14 Prozent auf 48,71 Euro hoch. Damit kletterte der Börsenwert beider Unternehmen am Freitag um fast 1,5 Milliarden Euro.

Die United-Internet-Aktien stiegen damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2016. Der Börsenwert des Unternehmens, an dem Unternehmensgründer- und Firmenchef Ralph Dommermuth 40 Prozent hält, kratzt zudem wieder an der Marke von 10 Milliarden Euro. Zudem rückt das bisherige Rekordhoch von 51,94 Euro aus dem Dezember 2015 wieder in greifbare Nähe. Die Kurszuwächse waren ausschlaggebend dafür, dass auch der deutsche Technologiewerte-Index kräftig zulegte, und zwar zuletzt um 2,33 Prozent. Im europäischen Telekomsektor gab es Gewinne von fast zwei Prozent, was ihn an die Spitze der Stoxx-600-Branchenübersicht brachte.

'GROSSER SCHRITT'

"Endlich wagt United Internet bei Drillisch den großen Schritt", kommentierte ein Händler. United-Internet-Chef Dommermuth will mit dem Milliarden-Deal eine starke vierte Kraft im deutschen Markt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom , Vodafone und Telefonica Deutschland schmieden. Dazu will United Internet seine Sparte 1&1 Telecommunication über zwei Kapitalerhöhungen in die Drillisch AG einbringen und so schon einmal die Mehrheit an dem TecDax-Unternehmen erwerben.

Die Transaktion sei der logische nächste Schritt im Konsolidierungsprozess der deutschen Mobilfunkbranche, hieß es von den Analysten von Bernstein Research. Und auch die Experten der britischen Bank Barclays werten sie als positiven Schritt für den deutschen Telekommarkt, weil dadurch der scharfe Wettbewerb im unteren Preissegment gemildert werden dürfte. United hält bereits 20 Prozent der Drillisch-Anteile. Für die verbleibenden Aktien werden je 50 Euro geboten. Das ist aus Sicht von Börsianern ein kleiner Wermutstropfen, denn besonders hoch sei die Übernahmeprämie damit nicht.

'GUTER DEAL AUCH FÜR O2'

Die Übernahme sei für United Internet ein guter Deal, sagte ein Börsianer. Ansonsten sieht er Telefonica Deutschland (O2) als den Hauptnutznießer in einem sich konsolidierenden Markt. O2 sei besonders betroffen vom bisher harten Wettbewerb im unteren Preissegment. Die Telefonica-Deutschland-Aktien kletterten zuletzt um rund fünf Prozent nach oben. Die Papier der Deutschen Telekom lagen mit einem Anstieg von vier Prozent an der Dax-Spitze. Sie kosteten mit zuletzt 17,395 Euro so viel wie seit Ende 2015 nicht mehr.

Fantasie schwinden sieht der Marktbeobachter dagegen bei Tele Columbus , deren Aktien rund zwei Prozent nachgaben. United werde sich nun ganz auf die Integration von Drillisch konzentrieren, ein Zugriff auf den Kabelnetzbetreiber habe wohl keine Priorität. United Internet war vor einem Jahr zum größten Aktionär von Tele Columbus aufgestiegen./ajx/men/zb/mis

