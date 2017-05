Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Dank der guten Entwicklung der Pflegeheime habe der Immobilienkonzern besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Marc Mozzi in einer Studie vom Freitag. Nun wartet Mozzi auf die Veröffentlichung des Mietspiegels. Deutsche Wohnen könnte mit am stärkten von einem überraschend deutlichen Anstieg der Mieten in Berlin profitieren./la/zb

ISIN: DE000A0HN5C6