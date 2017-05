Lausanne (ots) - Camptocamp SA wurde anlässlich der Great Place to

Work Award Zeremonie am 4.5.2017 in Zürich als einer der besten

Arbeitgeber der Schweiz in der Kategorie "Kleine Unternehmen" (20 bis

49 Mitarbeitende) ausgezeichnet.



An der Studie haben zahlreiche Unternehmen aller Grössenklassen

und Branchen teilgenommen. Bewertet wurden im Rahmen einer anonymen

Mitarbeiterbefragung zentrale Arbeitsplatzthemen wie Teamgeist,

berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Vertrauenskultur,

Fairness, Identifikation mit dem Arbeitgeber, Entlöhnung oder

Work-Life-Balance. Zudem konnten sich die Mitarbeitenden auch

generell zu HR Themen und der Führungskultur in der Firma äussern.



Es wurden insgesamt 29 Firmen mit diesem begehrten Award

ausgezeichnet, Camptocamp erreichte dabei in der Kategorie "Kleine

Unternehmen" den hervorragenden 6. Rang. Die Geschäftsführer Luc

Maurer und Claude Philipona sind überglücklich über dieses Resultat,

denn "Dadurch werden unsere stetigen Bemühungen honoriert, unseren

Mitarbeitenden ein vertrauenswürdiges, respektvolles und faires

Arbeitsklima und an die individuellen Bedürfnisse angepasste

Arbeitsplätze und Arbeitszeitmodelle zu schaffen.", so Maurer.



Besonders in den Kategorien Unternehmensidentifikation, Fairness

und Teamgeist. wurde bei der Befragung ein überdurchschnittlich gutes

Resultat erzielt. "Wir sind sehr stolz, dass sich die Mitarbeitenden

so stark mit unserem Unternehmen und unserer Philosophie

identifizieren, dies zeigt sich unter anderem auch durch eine

äusserst geringe Fluktuation und einen tollen Teamgeist.", ergänzt

Claude Philipona.



Alle Informationen zum Great Place to Work® Award 2017 finden Sie

hier: http://www.greatplacetowork.ch/



Camptocamp ist sehr stolz, als "Great Place to Work" ausgezeichnet

worden zu sein und möchte seinen Mitarbeitenden in der Schweiz,

Frankreich und Deutschland herzlich für ihre Innovationskraft und ihr

Vertrauen in die Werte, für die wir einstehen, danken.



Originaltext: Camptocamp SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060846

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060846.rss2



Kontakt:

Luc Maurer, Founder and Managing Partner, Camptocamp SA

+41 21 619 10 10, luc.maurer@camptocamp.com

www.camptocamp.com