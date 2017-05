Washington (ots/PRNewswire) - Kostelanetz & Fink, LLP, freut sich,

bekannt geben zu dürfen, dass Caroline Ciraolo, ehemalige Leiterin

der Abteilung für Steuervergehen im Justizministerium der Vereinigten

Staaten, und Jay Nanavati, einer der ehemaligen stellvertretenden

Leiter der Abteilung für Steuervergehen bei der

Strafverfolgungsbehörde, haben sich der Firma als Partner und als

Gründer des neuen Büros der Firma in Washington, D.C., angeschlossen.



"Wir sind sehr erfreut darüber, Caroline und Jay als Partner in

der Firma begrüßen zu dürfen. Beide bringen reichhaltige Erfahrungen

aus ihrer Zeit bei Regierungsbehörden mit und können als Verteidiger

auf eine beeindruckende Geschichte beim Erstellen von erfolgreichen

Strategien für ihre Klienten zurückblicken", sagte Bryan Skarlatos,

Managing Partner von Kostelanetz & Fink, LLP. "Nach nunmehr über 60

Jahren, in denen wir nur von New York aus tätig waren, sind wir sehr

gespannt auf die Eröffnung des Büros in Washington, D.C., das eine

natürliche Ergänzung unserer Kanzlei in Streitfragen gegenüber dem

Staat im Zusammenhang mit Steuern, behördlichen Vorgaben und

Wirtschaftskriminalität darstellt. Caroline und Jay sind auf allen

Gebieten bewanderte und hoch begabte Anwälte und beide werden unseren

Tätigkeitsbereich weiter vertiefen und werden die Kanzlei der Firma

in der Landeshauptstadt wachsen lassen."



Caroline Ciraolo und Jay Nanavati werden sich auf komplexe und

komplizierte zivilrechtliche Streitfragen im Zusammenhang mit der

Steuer konzentrieren. Dazu gehören etwa sensible Steuerprüfungen,

Verwaltungsbeschwerden und Rechtsprozesse vor dem U.S. Tax Court, vor

Bundesbezirks- und Berufungsgerichten sowie vor nationalen Gerichten

für Steuerrechtsverfahren. Zu den weiteren Aufgaben gehören mit den

oben genannten Bereichen zusammenhängende Steuerberatungen, wie etwa

die Beratung zu unsicheren Steuerpositionen, zur

Finanzberichterstattung, zu Rückerstattungsansprüchen, geänderten

Steuererklärungen, freiwilligen Offenlegungen und internen

Untersuchungen, sowie die Vertretung von Einzelpersonen und

Institutionen im Zusammenhang mit Untersuchungen und

Strafverfolgungen bei Wirtschafts- und Steuervergehen.



"Ich freue mich sehr darauf, Teil des talentierten und

hervorragenden Teams bei Kostelanetz & Fink zu sein, bei einer Firma,

die national und international den Ruf genießt, die schwierigsten

Probleme ihrer Klienten auf effektive und effiziente Weise zu lösen.

Und ich freue mich darauf, die einzigartigen Einblicke, die ich mir

innerhalb und außerhalb des Justizministeriums erworben habe,

einbringen zu können", sagte Caroline Ciraolo.



Jay Nanavati ergänzte: "Ich fühle mich geehrt, Teil von

Kostelanetz & Fink werden zu dürfen. Ich habe die Anwälte der Firma

immer sehr wertgeschätzt für ihren Einsatz, wenn es darum ging, ihren

Klienten den besten Rechtsbeistand bereitzustellen, und zwar kreativ,

effizient und kollegial."



Als stellvertretende Generalstaatsanwältin war Caroline Ciraolo

für sämtliche Aspekte der Verfahren durch die Steuerabteilung

verantwortlich. Dazu gehörte etwa das Swiss Bank Program, in dessen

Rahmen unter ihrer Leitung 80 Schweizer Bankinstitute wegen Beihilfe

zur Steuerhinterziehung für US-amerikanische Konteninhaber angeklagt

wurden. In ihre Amtszeit im Ministerium fiel zudem die

Personalaufstockung beim Vollzug für zivil- und strafrechtliche

Steuervergehen und eine Schwerpunktsetzung auf herkömmliche

Steuervergehen. Vor dieser Zeit war Caroline Ciraolo in Baltimore,

Maryland, tätig, wo sie Klienten in sämtlichen Verfahrensinstanzen in

Rechtsprozessen bei zivil- und strafrechtlichen Steuervergehen auf

Bundesstaats- und auf nationaler Ebene vertreten hat.



Jay Nanavati war mehr als ein Jahrzehnt als Staatsanwalt tätig,

wobei er zuletzt als stellvertretender Leiter der Abteilung für

Steuervergehen bei der Strafverfolgungsbehörde für die Region West

zuständig war. Zu Kostelanetz & Fink kommt er von einer führenden

nationalen Sozietät, für die er eine internationale Kanzlei

unterhielt, die sich auf die Verteidigung und Untersuchungen in

Verfahren zur Wirtschaftskriminalität spezialisiert hatte. Er

vertritt Einzelpersonen und Einrichtungen, die sich komplexen

Untersuchungen und Strafverfahren stellen müssen.



Über Kostelanetz & Fink, LLP



Kostelanetz & Fink, LLP, genießt landesweit einen exzellenten Ruf

für seine Vertretung von Klienten in sensiblen und risikoreichen

Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit Regierungsagenturen, wozu

auch Steuerprüfungen und Steuerverfahren, behördliche Untersuchungen,

Verteidigung in Verfahren zur Wirtschaftskriminalität und komplexe

Gerichtsverfahren gehören. Die Firma ist bestrebt, den besten

Rechtsbeistand in sämtlichen Vertretungsinstanzen bereitzustellen -

von der Faktenaufarbeitung über eine Anhörung oder Untersuchung bis

hin zum Gerichtsverfahren oder zu einer ausgehandelten Einigung. Die

Firma unterhält zudem aktive Kanzleien, die Beratung bei der

Steuerplanung und Nachlassregelung sowie Vertretungsdienste bei

öffentliche Auftragsvergaben und Vertragsabschlüssen mit der

öffentlichen Hand bereitstellen.



Originaltext: Kostelanetz & Fink

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062122

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062122.rss2



Pressekontakt:

Emily Pierce

emily@vrge.us

202-365-9102