Die Versicherungsbranche wird durchweg mit den schlechtesten

Kundenerfahrungen bewertet. Eine Umfrage von 2016 ergab, dass nur 16

% der Kunden angaben, sie würden weitere Produkte von ihrem aktuellen

Versicherungsanbieter kaufen.



Im Vorfeld des Forums Customer Experience Transformation:

Insurance, hat sich CX Network mit Versicherungsexperten in

Verbindung gesetzt, um unsere Top 10-Lektionen darüber

zusammenzustellen, wie die Versicherungsbranche ein differenziertes

Customer-Journey-Mapping einführen kann. Der Artikel beinhaltet

Folgendes:



1. Beim Kunden anstatt beim System beginnen- Versicherer sollten

nicht aufzeichnen, was die Kunden ihrer Meinung nach tun. Statt

dessen müssen sie die tatsächlich stattfindenden Aktivitäten

mitverfolgen.

2. Eine Auswahl treffen: die richtigen Daten korrekt auswerten-

"Unternehmen sollten reduzierende Kundenkategorisierungen

möglichst vermeiden und statt dessen Persönlichkeiten

herausarbeiten, die sie mit besserer Vorhersehbarkeit begleiten

können."

3. Genauer hinschauen, um verborgene Berührungspunkte zu finden- der

Schlüssel für ein erfolgreiches Journey-Mapping sind die Details.

Versicherer gehen das Risiko ein, wichtige Informationen zu

verpassen, wenn sie die Reise des Kunden nicht engmaschig genug

verfolgen.

4. Blutungen lokalisieren und die Mitarbeiter dazu befähigen, sie zu

stoppen- Wichtig ist es, herauszufinden, an welcher Stelle des

Ablaufs möglicherweise Probleme auftreten. So können Versicherer

ihre Mitarbeiter dazu befähigen, diese rasch zu lösen.

5. Fachsprache vermeiden- "Versicherer sollten sich nicht hinter

Firmenterminologien verstecken."

6. Hören Sie auf die Stimmen Ihrer Mitarbeiter- Dank ihrer häufigen

Kundenkontakte verfügen die Mitarbeiter an vorderster Front über

ein umfangreiches Wissen über das Kundenverhalten.

7. Die Kunden wünschen sich Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und einen

reibungslosen Austausch- Es gibt nicht die eine spezifische Art

und Weise, wie Kunden mit einem Versicherer interagieren.

Deswegen sollten sich Unternehmen nicht nur auf einen Weg für

ihren Geschäftserfolg, beispielsweise Empfehlungen, verlassen.

8. Bekannte Muster nutzen, um Verhalten vorauszusagen- Auch wenn

jede Kundenreise einzigartig ist, so gibt es doch typische Muster

innerhalb einer Zielgruppe. Diese lassen sich nutzen, um

Entscheidungen über die bestmögliche Unterstützung der

Kundenreise zu treffen.

9. In wieweit decken sich diese Erfahrungen mit Ihren internen

Organisationsstrukturen? Sind Ihre Vertriebsmodelle und

Messgrößen auf die von Ihnen erfasste, durchschnittliche

Kundenreise abgestimmt oder hakt es an manchen Stellen?

10. Beweglich bleiben- Ingrid Woodward, vormals Global Customer

Operations Director bei AIG, hebt die Bedeutung der

kontinuierlichen Verbesserung des Journey-Mapping hervor.



Sie können den kompletten Artikel hier herunterladen (https://cxin

surance.iqpc.co.uk/customer-experience-transformation-insurance) oder

die Zusendung eines Exemplares an Ihr Postfach erfragen. Für weitere

Details und Anmeldeinformationen über CX Transformation: Insurance

besuchen Sie bitte cxinsurance.iqpc.co.uk

(https://cxinsurance.iqpc.co.uk/), Telefon +44(0)207-036-1300, E-Mail

enquire@iqpc.co.uk .



