Die Spanier sind ein extrem höfliches Volk. Nie würden sie einen anderen auf dessen Verfehlungen aufmerksam machen. Das klingt angenehm, hat manchmal jedoch einen hohen Preis. Eine Weltgeschichte.

Kürzlich war ich in ein paar Tage in Düsseldorf - da schlug mir der Unterschied zwischen Deutschen und Spaniern voll ins Gesicht. Ich hatte mir bei Airbnb eine Wohnung in einem Hochhaus gemietet. Als ich zum ersten Mal meinen Müll in den Keller bringen wollte, misstraute ich den schweren Eisentüren, die zum Müllcontainer führten. Ich ging mit meinem Plastikbeutel nach draußen und warf ihn im Park nebenan in die erste Mülltonne, die ich dort fand. Sofort rief eine vorbei fahrende Radfahrerin: "Die ist aber nicht für Hausmüll gedacht!" Wumms. Das war sie, die deutsche Besserwisserei. Dachte ich.

Die Spanier würden niemals andere zurechtweisen, schon gar keinen Fremden. Höflichkeit ist ihnen heilig und sie gehört zu den Dingen, die das Leben dort sehr angenehm machen. ...

