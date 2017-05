Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA07403D3076 Bearing Lithium Corp. 12.05.2017 CA0738951049 Bearing Lithium Corp. 15.05.2017 Tausch 1:1

IT0000074598 Italmobiliare S.p.A. 12.05.2017 IT0005253205 Italmobiliare S.p.A. 15.05.2017 Tausch 1:1

CA00288T1093 ABE Resources Inc. 12.05.2017 CA00288T2083 ABE Resources Inc. 15.05.2017 Tausch 2:1

US6412555004 Neurometrix Inc. 12.05.2017 US6412557083 Neurometrix Inc. 15.05.2017 Tausch 8:1

CA56781Y1025 Marifil Mines Ltd. 12.05.2017 CA56781Y2015 Marifil Mines Ltd. 15.05.2017 Tausch 5:1

CA29383G1000 Entree Gold Inc. 12.05.2017 CA5753231003 Mason Resources Corp. 15.05.2017 Tausch 1:0,45

CA72154R1038 Liberty Gold Corp. 12.05.2017 CA53056H1047 Liberty Gold Corp. 15.05.2017 Tausch 1:1