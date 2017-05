Bonn (ots) - Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen wählt am 14. Mai ein neues Landesparlament. Das Ereignis wird bundesweit mit Spannung erwartet, denn es gilt als "kleine Bundestagswahl". Die derzeitige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD und Herausforderer Armin Laschet von der CDU liegen laut Umfragen nahe beieinander. Einige Prognosen deuten darauf hin, dass die FDP gute Chancen hat, drittstärkste Kraft im Land zu werden. Die AfD und die Linken könnten in Nordrhein-Westfalen in den Landtag ziehen. Die Grünen müssen mit einem deutlichen Stimmenverlust im Vergleich zur vergangenen Wahl rechnen.



phoenix beginnt ab 17.00 Uhr mit der Wahlberichterstattung. Moderator Michael Hirz begrüßt im Bonner Studio seine Gäste Prof. Lothar Probst, Politikwissenschaftler an der Universität Bremen, und Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke. Reporter Alfred Schier meldet sich aus dem Düsseldorfer Landtag und spricht mit seinen Gästen Fritz Pleitgen, ehemaliger Intendant des WDR, und Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post.



Um 18.00 Uhr zeigt phoenix die Prognose der ARD mit Jörg Schönenborn. Moderatorin Sara Bildau präsentiert die Hochrechnungen der ARD und des ZDF sowie die Reaktionen aus den sozialen Medien.



Über den Ausgang der NRW-Landtagswahl diskutiert Moderatorin Michaela Kolster in der phoenix-Wahlrunde ab 21.00 Uhr mit den drei Journalisten: Elisabeth Niejahr von der Zeit, Tagesspiegel-Chefredakteur Stephan Andreas Casdorff und Eckart Lohse von der FAZ.



In Nordrhein-Westfalen stehen moderne Stadtzentren auf antiken Fundamenten, Grüngürtel liegen auf mittelalterlichen Wällen, Radwege folgen den Trassen einstiger Industriebahnen. Die Dokumentation "NRW von oben" spannt um 21.45 Uhr einen bildstarken Bogen von den frühen Siedlungen bis in die Gegenwart. Der Film zeigt, wie das Land durch Agrarindustrie und Gewerbegebiete langsam verstädtert - und umgekehrt sich manche Stadt das Grün zurückholt. (Film von Rüdiger Heimlich, WDR 2015)



Um 22.30 Uhr setzt sich Michael Kolz mit den Studiogästen Prof. Lothar Probst und Christoph Schwennicke mit den Ereignissen des Wahlabends auseinander. phoenix-Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois meldet sich mit ersten Reaktionen aus Berlin von der Wahlparty der CDU, sein Kollege Erhard Scherfer ist bei der SPD. phoenix schaltet außerdem zu Ines Arland bei den Grünen. Sven Thomsen berichtet über die Stimmung bei der FDP.



Am Montagmorgen ab 8.00 Uhr gibt es bei phoenix wie immer eine umfassende Wahlanalyse mit Stimmen und Reaktionen auf die Ergebnisse der Landtagswahl. Im Bonner Studio sprechen im Wechsel die Moderatoren Hans-Werner Fittkau, Stephan Kulle und Thomas Bade mit Prof. Lothar Probst über den Wahlausgang. Und auch die Gewinner und Verlierer der NRW-Wahl kommen zu Wort. Ergänzend zum Team des Wahlabends meldet sich Jeanette Klag aus der Parteizentrale der Linken, Reporter bei der AfD ist Alexander Kähler.



Auch die Sendung Unter den Linden beschäftigt sich ab 22.15 Uhr mit dem Wahlergebnis. Moderator Alfred Schier diskutiert mit seinen Gästen Jürgen Rüttgers, ehem. Bundesminister und Ministerpräsident NRW, und Klaus von Dohnanyi, ehem. Bundesminister und erster Bürgermeister Hamburg.



