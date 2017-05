Hannover - Die aktuellen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen zeigen Beschleunigungstendenzen, die Finanzmärkte hatten am aktuellen Rand aber noch etwas freundlichere Angaben erwartet, so die Analysten der Nord LB. In diesem Kontext müssten die vorgenommenen Revisionen beachtet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...