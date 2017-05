Paris - Öl der Nordseesorte Brent hat mal wieder die Kurve bekommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachdem der Kurs in der vergangenen Woche erstmals seit Ende 2016 unter die Marke von 50 US-Dollar je Barrel gerutscht sei, habe er Mitte der Woche diese Marke wieder zurückerobern können. Das Auf und Ab am Ölmarkt setze sich also fort.

Den vollständigen Artikel lesen ...