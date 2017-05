Das Bundesverkehrsministerium hat eine Kapazitätsausweitung am Frankfurter Flughafen genehmigt. Ab Ende Oktober sollen noch mehr Flieger starten und landen dürfen als bislang. Mehrere Airlines kritisieren die Entscheidung.

Am Frankfurter Flughafen sollen ab Ende Oktober noch mehr Flieger starten und landen dürfen als bislang. Mehrere Fluggesellschaften mit Lufthansa an der Spitze haben am Freitag die entsprechende Genehmigung durch das Bundesverkehrsministerium scharf kritisiert. Noch mehr Flüge pro Stunde gefährdeten zum jetzigen Zeitpunkt die Stabilität des bislang laufenden Betriebs. Ab dem Winterflugplan ...

