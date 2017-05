Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitagnachmittag leicht zugelegt. Die 30-jährige Benchmark-Anleihe konnte einen leichten Kursgewinn über den Tagesverlauf verbuchen. Ein klarer Impuls am gesamten Rentenmarkt blieb jedoch aus. Auch die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten aus Deutschland wirkten sich nicht merklich aus.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...