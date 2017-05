Die türkische Regierung spricht von einem sicheren Land für Journalisten, Kritiker sehen das Ende der Pressefreiheit. Jetzt sitzt in der Türkei auch eine Übersetzerin aus Deutschland in Haft. Die Gründe sind noch unklar.

Die Bundesregierung fordert Zugang zu einer in der Türkei inhaftierten deutschen Übersetzerin. "Für uns ist es wichtig, dass wir uns um sie als deutsche Staatsangehörige kümmern können", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Mesale Tolu, die für die linksgerichtete Agentur Etha arbeitet, war bereits am 30. April von einer Anti-Terror-Einheit festgenommen worden, wie die ARD am Donnerstag berichtet hatte.

Die Bundesregierung habe nicht von türkischer Seite von diesem Haftfall gehört, sondern aus anderen Quellen, erklärte das Auswärtige Amt. Die türkischen Behörden hätten damit das Wiener Übereinkommen für konsularische Beziehungen verletzt.

Die ARD hatte am Donnerstag berichtete, seit dem 6. Mai sitze Tolu im Istanbuler Frauengefängnis. Ein Richter erließ dem Bericht zufolge Haftbefehl wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.

Laut ...

