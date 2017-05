Aufgrund anhaltend niedriger Öl- und Gaspreise spricht der Chemieriese BASF dem Öl- und Gasgeschäft weniger Bedeutung zu. Ein anderer Geschäftszweig soll dafür Jahr für Jahr verbessert werden: Chemie- und Pflanzenschutz.

Beim Chemieriesen BASF wird das einst lukrative Öl- und Gasgeschäft weiter an Bedeutung verlieren. Grund sind die anhaltend niedrigen Öl- und Gaspreise, wie Vorstandschef Kurt Bock am Freitag auf der Hauptversammlung in Mannheim erklärte. Er will mit eiserner Kostendisziplin gegensteuern und vor allem im Chemie- und Pflanzenschutzgeschäft die Rendite erhöhen. Der Anteil des Öl- und Gasgeschäfts am Betriebsgewinn (Ebit) vor Abschreibungen habe 2016 nur noch 15 Prozent betragen, früher waren es 25 Prozent, rechnete Bock vor. "Umso wichtiger ist es, die Ertragskraft unseres Chemie- und Pflanzenschutzgeschäfts Jahr für Jahr zu verbessern." In den vergangenen Jahren habe sich diese um durchschnittlich rund fünf Prozent pro Jahr erhöht.

Zur Disposition steht das Öl- und Gasgeschäft aber nicht, wie Bock bekräftigte. "Wir können momentan überhaupt nicht erkennen, dass Öl und Gas kein guter Bestandteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...