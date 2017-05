FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Mai:

MONTAG, DEN 15. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Erzeugerpreise 04/17 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/17 04:00 CHN: Industrieproduktion 04/17 07:00 D: United Internet Q1-Zahlen 07:00 D: RWE Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Grammer Q1-Zahlen (endgültig) 07:00 D: Aurubis Q1-Zahlen 07:00 L: Stabilus Q2-Zahlen 07:30 D: Indus Holding Q1-Zahlen 07:30 D: Bilfinger Q1-Zahlen 07:30 D: Salzgitter Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Q1-Zahlen 07:30 D: Talanx Q1-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 D: WCM Q1-Zahlen 08:00 A: Semperit Q1-Zahlen

08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 03/17 08:00 D: EnBW Q1-Zahlen 08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 04/17 (vorläufig) 08:30 D: Solarworld Q1-Zahlen (endgültig) 10:00 I: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig)

10:30 P: BIP Q1/17 (vorläufig) 11:00 GR: BIP Q1/17 (vorläufig) 14:30 USA: Empire State Index 05/17 15:00 B: Handelsbilanz 03/17 16:00 USA: NAHB-Index 05/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Adler Real Estate Q1-Zahlen D: Porsche Automobil Holding Q1-Zahlen D: Tui Halbjahreszahlen S: Hennes & Mauritz Umsatz 04/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung des Prozesses gegen den ehemaligen Drogeriemarkt-König Anton Schlecker 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder. 09:30 D: Pressegespräch Ernst & Young (EY) "Die Entwicklung der 21 größten Pharama-Unternehmen der Welt", Frankfurt 10:00 D: 4. Tagung zur Bankenunion am Institute für Law and Finance der Frankfurter Universität u.a. mit der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Danièle Nouy, und Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret, Frankfurt 12:30 D: Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt seine alljährlichen Empfehlungen für Deutschland vor. F: Antrittsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Deutschland CHN: Abschluss Gipfeltreffen zu Chinas Initiative für die Entwicklung von Handelskorridoren für eine "Neue Seidenstraße" Wirtschaftsministerin Zypries nimmt teil. Zugesagt haben auch die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Es geht um die chinesischen Pläne zur Förderung von Handelskorridoren über Land und über See bis nach Europa.

DIENSTAG, DEN 16. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 04/17 08:00 GB: Vodafone Jahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Halbjahreszahlen

08:00 D: Erwerbstätigkeit, detaillierte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen; nach Wirtschaftszweigen WZ 2008), Q1/17 08:45 F: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig)

10:00 I: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung)) 10:00 D: Vonovia Hauptversammlung, Bochum 10:00 D: ElringKlinger Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Jungheinrich Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Alstria Office Reit AG Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Xing Hauptversammlung, Hamburg 10:30 GB: Verbraucherpreise 04/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 04/17 11:00 EU: Handelsbilanz 03/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturindex 05/17

11:00 EU: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung)

11:00 D: TAG Immobilien Hauptversammlung, Hamburg 12:00 USA: Home Depot Q1-Zahlen

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 04/17

15:15 USA: Industrieproduktion 04/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Staples Q1-Zahlen USA: Urban Outfitters Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt über Prevent-Klage gegen

Aktien für Grammer-Partner Jifeng 15:00 B: Öffentliche Anhörung des Europaparlaments zu Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien 19:00 D: Podiumsdiskussion zu Deutschlands Wirtschaft zwischen Globalisierung und Protektionismus, Hannover US-Präsident Trump will mehr Nationalismus ("America first") und wirtschaftlichem Protektionismus. Welche Auswirkungen hätte es, wenn Präsident Trump seine Drohungen wahr machen würde? An der Podiumsdiskussion nimmt u.a. Niedersachens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) teil.

MITTWOCH, DEN 17. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschineaufträge 03/17

06:30 J: Industrieproduktion 03/17 (endgültig)

07:00 D: ADO Properties Q1-Zahlen 07:00 NL: ABN Amro Q1-Zahlen 07:30 A: Raiffeisen International Q1-Zahlen 07:30 F: Bouygues Q1-Zahlen

08:00 D: Ergebnisse beendeter Insolvenzverfahren, Jahr 2015

10:00 D: Deutsche Börse Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Morphosys Hauptversammlung, München 10:00 D: Symrise Hauptversammlung, Holzminden 10:00 D: SGL Group Hauptversammlung, Wiesbaden 10:00 D: LEG Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: Software Hauptversammlung, Darmstadt 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 04/17 10:30 D: Otto-Group Bilanz-Pk, Hamburg 11:00 EU: Verbraucherpreise 04/17 11:00 D: ADVA Optical Hauptversammlung, Meiningen 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:00 D: SinnerSchrader Hauptversammlung, Karlsruhe 12:30 GB: BP Hauptversammlung 14:30 D: Bet-at-Home.com Hauptversammlung, Frankfurt 22:05 USA: Cisco Systems Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: CropEnergies Bilanz-Pk F: Danone Investor Seminar D: SAP SAPPHIRE NOW - Programm für Finanzanalysten und Investoren (bis 18.5.) SONSTIGE TERMINE

09:30 D: 9. Ostdeutscher Sparkassentag zu "Vertrauen ist einfach" des Ostdeutschen Sparkassenverbandes u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Georg Fahrenschon, und dem Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Andreas Dombret. 11:00 D: Pk Bundesverband der Sicherheitswirtschaft zu Branchenzahlen 2016 und aktuellen Aufgaben, Berlin 11:00 D: Pk zu Allianz der Porsche-Töchter Managementberatung Porsche Consulting und IT-Beratung MHP, Berlin 12:00 D: Bankenverband und Bitkom diskutieren über "Digitale Geschäftsmodelle: Chancen für alle Beteiligten?", Berlin 18:00 D: DIW-Podiumsdiskussion zum Thema "Von der kalten Progression bis zum Ehegattensplitting - Steuerpolitische Perspektiven im Wahljahr" D: Beginn Jahreskongress 2017 des Zentralverbands der Elektroindustrie (ZVEI) (bis 18.05.), Berlin 11:10 h Eröffnung durch ZVEI-Präsident Michael Ziesemer 11:30 h Rede Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung Robert Bosch 12:00 h Rede Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) B: EU-Kommission entscheidet über Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Staaten USA: Entwicklerkonferenz Google I/O (bis 19.05.) Bei der jährlichen Google I/O werden traditionell Neuigkeiten zum mobilen Betriebssystem Android und Google-Diensten angekündigt. RU: Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt den italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni

DONNERSTAG, DEN 18. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:50 J: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung) 07:00 D: Merck KGaA Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 F: Arbeitslosenquote Q1/17 07:30 D: Wirecard Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Zooplus Q1-Zahlen 08:00 GB: National Grid Jahreszahlen 08:00 GB: Thomas Cook Halbjahreszahlen

08:00 D: Baugenehmigungen, Januar-März 2017

10:00 D: H&R AG Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Drillisch Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Audi Hauptversammlung, Neckarsulm 10:00 D: Deutsche Bank Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 04/17 11:00 D: United Internet Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Amadeus Fire Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Dussmann Group Jahres-Pk, Berlin 11:00 D: Bürgschaftsbank Jahres-Pk, Kiel 12:30 CN: Alibaba Group Q4-Zahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q1-Zahlen 13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 27.4.17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 05/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in Berlin 16:00 USA: Frühindikatoren 04/17 19:00 EU: Rede von EZB's Draghi in Tel Aviv 19:15 USA: Rede von Fed's Mester in Minneapolis 22:00 USA: Salesforce.com Q1-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Q1-Zahlen D: Südzucker Bilanz-Pk D: SAP SAPPHIRE NOW - Programm für Finanzanalysten und Investoren (bis 18.5.) GB: Burberry Jahreszahlen USA: Applied Materials Q2-Zahlen USA: Gap Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundesbank-Symposium: "Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung in Deutschland im Jahr 2017", Frankfurt 09:00 D: BGH verkündet Entscheidung zur umstrittenen Mietwagen-Vermittlung von Uber per Smartphone-App, Karlsruhe 09:00 D: Symposium "Die Zukunft der Mobilität", veranstaltet von Deutscher Bahn und Travel Industry Club, Frankfurt 09:00 D: Konferenz "Die Energiewelt von morgen - Der Einsatz von Flexibilität im Strommarkt" vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V., Berlin 09:30 D: Pk Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie "Produktion 4.0 - wie 3D-Druck die Luft- und Raumfahrtindustrie revolutioniert", Berlin 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München 09:50 EU: Rede von EZB's Mersch auf einer Bundesbank-Konferenz zum Thema "Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung in Deutschland im Jahr 2017", Frankfurt 10:00 D: Innovationstag Mittelstand 2017, Berlin D: Fortsetzung Jahreskongress 2017 des Zentralverbands der Elektroindustrie (ZVEI), Berlin 11:20 h Rede Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 11:40 h Rede Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich 12:40 h Rede Kurt Bock, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender von BASF 12:00 D: Pk Handelsverband Deutschland zur Entwicklung des Online-Handels D: Urteil erwartet im Rechtsstreit um DFB-Logo, München Der Deutsche Fußball-Bund verklagt das Warenhaus Real. Das Unternehmen soll zur Weltmeisterschaft 2014 Produkte verkauft haben, die die Markenrechte des DFB verletzen. D: Jahreshauptversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (bis 19.05.), Bonn B: Treffen der EU-Außenminister (bis 19.05.) B: Treffen der EU-Verteidigungsminister Themen sind u.a. Pläne für eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Zusammenarbeit zwischen EU und Nato sowie die Terrorismusbekämpfung

FREITAG, DEN 19. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Erzeugerpreise 04/17 10:00 D: Wacker Chemie Hauptversammlung, München 10:00 A: Wienerberger Hauptversammlung, Wien 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 03/17

11:00 EU: Reden von EZB's Praet, Dombrovskis, Constancio in Brüssel 12:45 USA: Foot Locker Q1-Zahlen 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/17 (1. Schätzung)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Gigaset Q1-Zahlen D: Dr. Hönle Q2-Zahlen NL: Euronext Q1-Zahlen USA: Deere & Co Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Autobauer treffen sich in Stuttgart. Es geht um den Wandel in der Autoindustrie. 10:30 h Strategiedialog (nicht öffentlich) 13:15 h Pressekonferenz u.a. mit Daimler-Chef Zetsche 09:00 D: Bundestag stimmt über Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund

und Ländern ab 12:00 D: Pk zum Treffen der G20-Arbeits- und Beschäftigungsminister

D: AR Bombardier Transportation - Thema ist die Umstrukturierung in Deutschland USA: US-Präsident Donald Trump beginnt Besuch in Saudi-Arabien (bis 22.05.)

